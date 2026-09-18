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Chcete pomoct s taškou? Zloději se vtírali do blízkosti seniorů, pak je okradli

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  14:18
Dobrý den, pane, nepotřebujete pomoct s tou těžkou taškou? I takto si získávala třiačtyřicetiletá žena důvěru seniorů, aby je pak mohla se svými kumpány okrást. Trojici pachatelů, kteří během letošního léta obrali napříč Moravskoslezským krajem zhruba dvacítku seniorů, už dopadli policisté.

Oznámení o případech podobného charakteru začali policisté v Ostravě i v dalších městech kraje přijímat od poloviny letošního června. Většinou šlo o okradené seniory. Scénáře byly různé.

Zlodějku i s jejím kumpánem zachytila po jednom z případů okradení seniorky kamera v tramvaji i s ukradenou peněženkou.

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„Pachatelé u poškozených jednak využili jejich nepozornosti, a to jak na ulicích, tak v prodejnách. Nejčastější legendou však bylo navázání kontaktu, získání důvěry mnohdy až přátelství a poté přišel na řadu hyenismus,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zloději podle jejích slov seniory doprovázeli z nákupu a pomáhali jim s taškou, cestou je okradli a v několika případech se nechali pozvat i do jejich domovů. „No a z těch také neodcházeli s prázdnou,“ dodala mluvčí.

VIDEO: Muž prodával ukradené koblihy, při rozhovoru s policistou se jimi ládoval

První oznámení přijali ostravští policisté, kterým téměř osmdesátiletý muž popsal, že ho nějaká žena vylákala na odlehlé místo, kde se svým komplicem využila jeho chvilkové nepozornosti a z kapsy kalhot mu ukradli obálku, v níž bylo 10 tisíc korun.

V dalším případě se dokonce pachatel do obydlí dostal pod záminkou opravy toalety. „Spáchané případy se staly především v Ostravě, ale také na Karvinsku a Frýdecko-Místecku,“ informovala mluvčí.

Hlavní pachatelkou byla žena

Kriminalisté z jednotlivých měst navázali úzkou spolupráci, vyhodnocovali a porovnávali kamerové záznamy. Těch však bylo málo, protože většina krádeží se stala v domovech poškozených.

„Postupně se skládaly střípky k profilům možných podezřelých. Jako hlavní pachatelka se ukázala třiačtyřicetiletá žena, která občas využívala ještě další dva komplice, muže ve věku 42 a 59 let,“ líčila Michalíková.

Roli osoby, která si měla získat důvěru poškozených a následně je okrást, sehrávala ve většině případů zmíněná žena. „Dva muži se na těchto protiprávních jednáních podíleli jen v některých případech, a to formou spolupachatelství. Měli seniory většinou odlákat, anebo zaujmout jejich pozornost,“ sdělila policejní mluvčí.

Zloději brali peněženky s doklady a platebními kartami, těmi pak mnohdy opakovaně platili. Mezi další ukradené věci patřily mobilní telefony, batohy, řetízek, ale také fotoaparát. Celková škoda, kterou trojice napáchala, se vyšplhala na 150 tisíc korun.

Žena a starší z mužů jsou obviněni z krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. Žena navíc z legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jí hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Oba jsou stíháni vazebně.

Mladší muž je obviněný z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Stíhán je na svobodě. Mužům hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

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