NCOZ zasahuje na krajském úřadu v Ostravě, případ dozoruje evropský žalobce

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej na dotaz ČTK zásah potvrdil. Dozor podle něj vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Současný a nejspíše i budoucí hejtman Josef Bělica (ANO) se zatím nijak nevyjádřil, nezvedá mobilní telefon. Ve funkci je však teprve od letošního dubna.

Exhejtman Ivo Vondrák (dříve ANO, nyní Osobnosti pro kraj), nuceně rezignoval před rokem a půl. „O zásahu vůbec nevím a je to pro mě obrovské překvapení,“ konstatoval. iDNES.cz ho zastihl v poslanecké kanceláři, kterou má v zadním traktu krajského úřadu. „Před krajem jsem však zaparkoval a ničeho si nevšiml. Žádné pásky nebo rozruch,“ poznamenal.

Odmítá, že by například v přijímání evropských dotací byl nějaký problém. „Vůbec netuším, o co může jít. Dokud jsem byl ve funkci, tak na naše evropské dotační projekty dosud nepadl ani stín podezření. Samotného mě velmi zajímá, o co jde,“ řekl.