Šestadvacetiletý muž společně se svým jednadvacetiletým kamarádem vyráželi na noční toulky krajem v osobním voze staršího z nich.

„Na projížďkách by nebylo nic nezákonného, kdyby jeden z mladíků během jízdy z okénka nevytahoval airsoftovou plynovou pistoli a nestřílel, kam se mu zamane. Jejich terčem byla nejdříve různá dopravní značení, později zaparkované osobní automobily, autobusy a nakonec také okna rodinných domů,“ přiblížil policejní mluvčí Jan Segsulka.

V prvním červnovém týdnu výtečníci během jedné noci poškodili v obci na Novojičínsku výplně oken u tří rodinných domů a dvou automobilů. Další noc vyrazili na Opavsko, kde u Hlučína poškodili dvě osobní vozidla a autobus.

Po zhruba dvoutýdenní pauze jim to nedalo a znovu vyrazili do ulic, tentokrát do dalších obcí na Hlučínsku. „Zde došlo opět během noci k poškození jedenácti osobních vozidel, autobusu a okna rodinného domu. Naštěstí během jejich řádění nebyla zraněna žádná osoba,“ popsal Segsulka.

Opavští kriminalisté už mladíky obvinili z poškození cizí věci a výtržnictví. „Oba pachatelé při výslechu s policisty spolupracovali a ke svému jednání se doznali. Projevili také lítost a snahu škodu uhradit. Ta se vyšplhala na téměř 200 tisíc korun,“ doplnil Segsulka. Za uvedené jednání jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.