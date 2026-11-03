„Všichni jsou stíháni pro výtržnictví, někteří navíc pro ublížení na zdraví či násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci,“ popsala. Dodala, že dospělým obviněným hrozí až pět let vězení, mladistvým polovina této trestní sazby.
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Dva zranění při shromáždění proti fašismu. Policie zadržela sedm lidí, hledá svědky
Útok se stal loni 19. září v Sadech Bedřicha Smetany, kudy procházel průvod svolaný skupinou Děti smetí z Frýdku-Místku a okolí. Na účastníky shromáždění tehdy zaútočili maskovaní mladíci, kteří se následně rozprchli. Policisté na místě zadrželi sedm osob.
Kriminalisté případ dál vyšetřovali. Po více než roce práce v prostředí podsvětí a s využitím informátorů se jim podařilo podezřelé ztotožnit a obvinit. Podle policie se útočníci na napadení předem domluvili. S pochodem anarchistů proti fašismu nesouhlasili.