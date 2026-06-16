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Brali milionové dotace na školení, některá se vůbec nekonala, viní policie 18 lidí

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  10:41
Moravskoslezská policie obvinila 18 lidí a 15 firem kvůli podezření z podvodů s dotacemi na školení zaměstnanců financovaných z Národního plánu obnovy. Kriminalisté v té souvislosti provedli 32 domovních a dalších prohlídek. Škoda se podle nich pohybuje okolo sedmi milionů korun. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
Policie obvinila 18 lidí kvůli podvodům s dotacemi.

Policie obvinila 18 lidí kvůli podvodům s dotacemi. | foto: Profimedia.cz

Podle vyšetřovatelů spolupracovali manažeři společností žádajících o dotace s lidmi zapojenými do administrace dotačních programů a s některými školiteli. Údajně předkládali nepravdivé informace o vzdělávacích kurzech v oblasti informačních technologií.

V některých případech podle EPPO vykazovali školení, která se vůbec neuskutečnila, nebo uváděli vyšší počty proškolených zaměstnanců, než kolik se jich kurzů skutečně zúčastnilo.

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Jednotlivé firmy získaly na vzdělávací aktivity dotace zhruba od 250 000 do dvou milionů korun. Podle EPPO vznikla rozpočtu Evropské unie škoda přibližně 6,7 milionu korun. Podezřelí se podle vyšetřovatelů zároveň pokusili získat další neoprávněné prostředky v hodnotě asi čtyř milionů korun.

Akci provedlo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor hospodářské kriminality. Policisté vyslechli desítky zaměstnanců, kteří se měli školení účastnit. Zajistili také majetek obviněných lidí a firem, včetně peněz na bankovních účtech, nemovitosti v Praze, hotovosti a zlata. Hodnota zajištěného majetku činí podle EPPO zhruba 20 milionů korun.

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