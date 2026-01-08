Ředitel lázní Karlova Studánka odvolal stíhanou manažerku, sám ve funkci skončí

Trestně stíhaná manažerka státních lázní už nebude vykonávat svou funkci. Ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka dnes zaslal Soně Köhlerové odvolání z funkce. Tento krok odůvodnil ztrátou důvěry a přetrvávající reputační riziko pro organizaci.
Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Horské lázně Karlova Studánka
Nový ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka
„Chci zachovat důvěru veřejnosti v lázně, ochránit reputaci značky a přispět k potřebné stabilitě,“ uvedl Poštulka s tím, že jeho rozhodnutí směřuje k ochraně řádného chodu organizace.

Policie v lázních prověřuje opravy objektů a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jejich obchodně- provozní manažerku Soňu Köhlerovou. Po obvinění v září loňského roku přijal ředitel preventivní opatření a odebral vedoucí pracovnici kompetence v oblasti veřejných zakázek a nákupů. Tím podle svých slov chránil zájmy státního podniku při respektu k presumpci neviny.

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

„Ukázalo se však, že tato opatření nemohou dlouhodobě eliminovat reputační a řídicí rizika spojená s výkonem vedoucí funkce,“ uvedla tisková mluvčí lázní Lucie Špačková.

Manažerka v současnosti čerpá dovolenou, proto jí ředitel lázní zaslal odvolací dopis poštou. „O personálním kroku jednal ředitel Jan Poštulka osobně také s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem,“ doplnila mluvčí.

Z lázní má odejít také ředitel Poštulka. „Na setkání jsem panu ministrovi zopakoval svůj záměr, že hodlám ke konci ledna ve funkci ředitele lázní skončit. Pan ministr mou ohlášenou rezignaci přijal,“ sdělil Poštulka.

„Podnik jsem vedl devět let, úspěšně jsem dotáhl do konce vleklý restituční spor a lázně se teď mohou plně soustředit na opravu památkově chráněných budov,“ doplnil s tím, že je připraven poskytnout svému nástupci součinnost při převzetí organizace tak, aby zajistil její řádný a důvěryhodný chod, a předat mu všechny podklady k trestní kauze.

„Ministerstvo zdravotnictví na uvolněnou funkci ředitele lázní vypíše výběrové řízení,“ doplnila Špačková

