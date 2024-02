Policisté hlídají na horách už i na lyžích, denně najezdí až 15 kilometrů

„Monitorujeme nejen chování lyžařů a snowboardistů na sjezdovkách, ale v případě potřeby asistujeme i horské službě,“ uvedl horský instruktor a šéf skupiny policistů na lyžích David Szymik.

„Ráno nafasujeme výstroj, což jsou v našem případě sjezdové lyže, skialpy nebo sněžnice,“ líčí Martin Dudek, který v neděli společně s kolegou Štěpánem Starečkem sloužil dopoledne ve skiareálu Bílá a odpoledne na Gruni. „Pokud nás čeká celodenní hlídka v jedné lokalitě, což bývá na Pustevnách, nebo Ovčárně, bereme s sebou i čtyřkolku, protože přejezdy v těchto oblastech jsou mnohem delší a na skialpech časově náročnější.“

Výjimkou nejsou situace, kdy musejí policisté poskytnout první pomoc zraněným. „Pomáhali jsme třeba slečně, která se v Malenovicích snažila přejít napříč zledovatělou sjezdovkou. Uklouzla a zajela do lesa tak rychle, že si o strom zlomila nohu,“ popisuje Štěpán Stareček.

„Byli jsme právě na sjezdovce a vše viděli. Jeli jsme za ní, nohu zafixovali, přivolali horskou službu a společně ji na nosítkách transportovali dolů. To již nad námi létal vrtulník, který ji měl odvézt. Vše tehdy působilo dost dramaticky.“

Ve službě stráví policisté na lyžích čtyři i více hodin denně. „Hodinky, které zaznamenávají délku pohybu, běžně ukazují, že na skialpech urazíme i přes patnáct kilometrů,“ prozrazuje Szymik.

Policisté sice mají permanentky do každého areálu, častěji než na sjezdovkách ale slouží na skialpech. „Chodíme sjezdovku i nahoru po svých. Více tak vidíme, co se děje, a můžeme rychle zasáhnout. Navíc je to alespoň pro mě úžasná možnost zvyšování kondice přímo v práci,“ přiznává Dudek.

Vedle monitorování sjezdovek pomáhají policisté i ve volném terénu. S horskou službou například pátrají po pohřešovaných lidech, s ochránci přírody dohlížejí na nezodpovědné lyžaře.

„Se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky kontrolujeme třeba skialpinisty, kteří nerespektují zejména v oblasti Pradědu – Velkého kotle vyznačené trasy nebo vstupují na zakázaná místa. Neuvědomují si, že zákazy jsou tam i z důvodů, že v těchto místech hrozí nebezpečí právě jim,“ řekl Szymik.

V Beskydech mohou turisté policisty na lyžích potkat ve ski areálech na Bílé, Gruni, Pustevnách, Severce a Mostech u Jablunkova. V Jeseníkách na Ovčárně a Pradědu. Slouží od čtvrtku do neděle po celou zimní sezonu.