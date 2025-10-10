Opilec přišel o řidičák. Za tři hodiny vezl dítě a nadýchal téměř dvojnásobek

  15:47
S naprostou lhostejností vůči pravidlům, ale o to větším smyslem pro hazard se setkali policisté na Hlučínsku. Řidiči, který nadýchal takřka dvě promile, zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Jenže za tři hodiny opět usedl za volant. V tu chvíli měl téměř dvojnásobnou hodnotu alkoholu a navíc ve voze vezl dítě.
ilustrační snímek | foto: Lukáš Bíba MAFRA

Čtyřiačtyřicetiletého muže v automobilu Škoda Kodiaq zastavila policejní hlídka v Dolním Benešově na Hlučínsku v odpoledních hodinách.

„Po zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu mu byla naměřena hodnota téměř 1,8 promile. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.

Jenže zákazu vůbec nedbal. Zhruba o tři hodiny později totiž policie dostala oznámení, že na silnici I/56 mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi jede vůz, který po silnici kličkuje.

Muž ignoroval zákazy řízení, dostal 9 měsíců. Od médií chtěl za vyjádření peníze

Policistům se auto podařilo zastavit na Ostravské ulici v Hlučíně. A při pohledu na automobil a zvláště pak na řidiče bylo jasné, že jde o stejného hříšníka.

A k velkému překvapení dechový test na alkohol dopadl ještě mnohem hůře. „Nadýchal téměř 3,5 promile alkoholu. Navíc společně s ním cestovalo ve voze nezletilé dítě,“ popsal policejní mluvčí.

Policisté muže zadrželi a nechali převézt na záchytku. Po jeho vystřízlivění mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek. Hrozí mu až roční vězení, peněžitý trest a notně dlouhý zákaz řízení.

29. října 2024

KRIMI

