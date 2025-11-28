Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy

,
  13:36
Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z připravených surovin mohli vyrobit 23 kilogramů drogy. Zásobovali hlavně narkomany na Ostravsku, Frýdecko-Místecku a Třinecku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Kdyby celé toto množství prodali na černém trhu, utržili by více než 20 milionů korun,“ řekl šéf moravskoslezských kriminalistů Jan Syslo.

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili menší množství samotné drogy, ale také prekurzory, a chemikálie a léky, ze kterých by muži byli schopni vyrobit až dvacet tři kilogramů pervitinu.

„Rozhodně se jedná o větší výrobce psychotropní látky,“ upozornil Syslo.

Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a distribuci pervitinu na Frýdecko-Místecku a Ostravsku. Zadrželi a obvinili tři muže, kteří mohli vyrobit a prodat až 23 kg drogy. Stíháni jsou vazebně. Hrozí jim trest až 12 let.
Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a distribuci pervitinu na Frýdecko-Místecku a Ostravsku. Zadrželi a obvinili tři muže, kteří mohli vyrobit a prodat až 23 kg drogy. Stíháni jsou vazebně. Hrozí jim trest až 12 let.
Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a distribuci pervitinu na Frýdecko-Místecku a Ostravsku. Zadrželi a obvinili tři muže, kteří mohli vyrobit a prodat až 23 kg drogy. Stíháni jsou vazebně. Hrozí jim trest až 12 let.
Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a distribuci pervitinu na Frýdecko-Místecku a Ostravsku. Zadrželi a obvinili tři muže, kteří mohli vyrobit a prodat až 23 kg drogy. Stíháni jsou vazebně. Hrozí jim trest až 12 let.
12 fotografií

Zadržení muži jsou ve věku ve věku 40 až 56 let. Z výroby drog se zodpovídají poprvé, ale mají za sebou bohatou trestní minulost. Jsou ve vyšetřovací vazbě a za nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek jim hrozí až 12 let vězení.

Původní poznatky o existenci skupiny přinesli podle Sysla policisté z Třince. Na případu pak dále pracovali policisté z celého kraje a podíleli se na něm i příslušníci celorepublikových útvarů.

„Spolupracovali jsme také s kolegy z Polska. Obvinění totiž dováželi prekurzory a chemikálie právě z této sousední země,“ doplnil Syslo.

V souvislosti se zatčením policisté provedli šest prohlídek nebytových prostor a jednoho auta, kde našli dostatek důkazů k obvinění podezřelých. Kde konkrétně muži skladovali suroviny a vyráběli pervitin, policisté nechtěli prozradit.

Přišla si pro ně zásahovka

Podle informací ČTK drogu vyráběli v prostorách, které jeden z nich používal k podnikání.

Kriminalisté je zadrželi před časem ve spolupráci se zásahovou jednotkou. „Celkem se na zadržení podílelo 120 policistů,“ uvedl Syslo.

„Zajistili jsme i dva miliony korun. Peníze, které pocházejí z trestné činnosti. A větší množství zbraní,“ uvedl kriminalista s tím, že není zatím jasné, zda šlo o zbraně schopné střelby, či zbraně plynové nebo perkusní.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy

Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a...

Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...

28. listopadu 2025  13:36

Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice postupně mizí kluby i hosté. Místo nich...

Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního...

28. listopadu 2025  11:24

Toxiny i mikroplasty. Sníh neolizujte, hrozí otrava, varují zdravotníci

Ilustrační snímek

Varování před olizováním, natož ochutnáváním sněhu neberte na lehkou váhu. Pokud neposlechnete, zaděláváte si na zdravotní potíže. Tak varují zdravotníci a hygienici z Ostravy, kteří si udělali...

28. listopadu 2025  6:16

Proti aktivistům asi už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě příští týden požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů na Bedřišce. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního...

27. listopadu 2025  17:50,  aktualizováno  18:36

Jedenáct sezon v jednom švýcarském klubu. Ale už končím, řekla blokařka Holásková

Kateřina Holásková (vpravo) sleduje míč, který letí nad sítí.

V české extralize volejbalistka Kateřina Holásková během sedmi let prošla Libercem, Šternberkem a Olomoucí. Zato ve Švýcarsku je od roku 2015 věrná jedinému klubu – Kanti Schaffhausen. Někdejší...

27. listopadu 2025  14:03

V Bruntále vznikne Alzheimer centrum, Penta ho bude provozovat v nemocničním areálu

Území v zadní části areálu nemocnice v Bruntálu, kde má vzniknout Alzheimer...

V nevyužívané části bruntálské nemocnice vznikne centrum pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí. Postaví ho tam soukromý investor Penta. Bruntálští zastupitelé prodej potřebné půlhektarové plochy...

27. listopadu 2025  13:14

Univerzita v Ostravě vyvinula revoluční přístroj na měření vlastností baterií

Ondřej Mušálek s unikátním měřícím přístrojem EMU z VŠB - TUO. (25. listopadu...

Revoluční zařízení, díky němuž bude hledání a výzkum nových materiálů pro výrobu baterií snazší, rychlejší a levnější, vyvinul vědecký tým na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava...

27. listopadu 2025  10:35

Restaurace v Novém Jičíně dostane přístavbu, promění se v kulturní dům

Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům....

Velká proměna čeká známou novojičínskou restauraci Nové Slunce, z níž chce místní radnice vybudovat kulturní dům. Město už má k dispozici urbanisticko-architektonickou studii, která zahrnuje jak...

27. listopadu 2025  7:17

Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

Smečařka ostravských volejbalistek Agáta Laifrová útočí vedle bloku Liny-Marie...

Po špatných výsledcích v extralize se volejbalistky TJ Ostrava naštvaly a v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu to odnesl švýcarský, favorizovaný celek Kanti Schaffhausen. Porazily ho doma 3:0...

26. listopadu 2025  21:36

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Premium
Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost...

Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod...

26. listopadu 2025

Symbol naivity 90. let. Ostrava bourá hobbymarket, nahradí ho justiční areál

Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...

Dělníci v centru Ostravy bourají budovu někdejšího hobbymarketu Bauhaus. Demolice by měla být hotová do konce ledna, navazující terénní úpravy by měly být dokončeny nejpozději v závěru února. K...

26. listopadu 2025  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.