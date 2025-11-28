Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy

„Kdyby celé toto množství prodali na černém trhu, utržili by více než 20 milionů korun,“ řekl šéf moravskoslezských kriminalistů Jan Syslo.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili menší množství samotné drogy, ale také prekurzory, a chemikálie a léky, ze kterých by muži byli schopni vyrobit až dvacet tři kilogramů pervitinu.
„Rozhodně se jedná o větší výrobce psychotropní látky,“ upozornil Syslo.
Zadržení muži jsou ve věku ve věku 40 až 56 let. Z výroby drog se zodpovídají poprvé, ale mají za sebou bohatou trestní minulost. Jsou ve vyšetřovací vazbě a za nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek jim hrozí až 12 let vězení.
Původní poznatky o existenci skupiny přinesli podle Sysla policisté z Třince. Na případu pak dále pracovali policisté z celého kraje a podíleli se na něm i příslušníci celorepublikových útvarů.
„Spolupracovali jsme také s kolegy z Polska. Obvinění totiž dováželi prekurzory a chemikálie právě z této sousední země,“ doplnil Syslo.
V souvislosti se zatčením policisté provedli šest prohlídek nebytových prostor a jednoho auta, kde našli dostatek důkazů k obvinění podezřelých. Kde konkrétně muži skladovali suroviny a vyráběli pervitin, policisté nechtěli prozradit.
Přišla si pro ně zásahovka
Podle informací ČTK drogu vyráběli v prostorách, které jeden z nich používal k podnikání.
Kriminalisté je zadrželi před časem ve spolupráci se zásahovou jednotkou. „Celkem se na zadržení podílelo 120 policistů,“ uvedl Syslo.
„Zajistili jsme i dva miliony korun. Peníze, které pocházejí z trestné činnosti. A větší množství zbraní,“ uvedl kriminalista s tím, že není zatím jasné, zda šlo o zbraně schopné střelby, či zbraně plynové nebo perkusní.