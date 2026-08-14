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Muž kradl ve firmě lodní kontejnery a prodával je. Šidil i své odběratele

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  12:05
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak...

Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak je prodával dál. | foto: Policie ČR

Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak...
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak...
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak...
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak...
5 fotografií
Rafinovaného podvodníka dopadli moravskoslezští kriminalisté. Muž vydělával peníze prodejem lodních kontejnerů, které však nebyly jeho. Nejprve je kradl ve firmě, v níž pracoval, a později pokračoval i poté, co jej kvůli tomu vyhodili. Tentokrát si kontejnery pronajímal od jiných firem a následně je prodával zájemcům. A aby toho nebylo málo, okrádal i své odběratele.

Loni v červenci přijali policisté z Ostravy-Vítkovic trestní oznámení od společnosti zabývající se prodejem lodních kontejnerů, že jim někdo kontejnery ukradl.

„Zároveň začala přibývat také oznámení od jiných poškozených, která se týkala toho, že neznámý pachatel se měl například zavázat k dodání osmi lodních kontejnerů za více jak 600 tisíc korun, přičemž měl dodat pouze část,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak je prodával dál.
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak je prodával dál.
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak je prodával dál.
Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak je prodával dál.
5 fotografií

Kriminalisté proto začali prověřovat, zda případy nemůžou mít stejného pachatele. V prvním případě poškozená společnost označila i možného podezřelého, kterým měl být jejich zaměstnanec pověřený správou areálu firmy.

„Firma při inventuře zjistila, že se od roku 2022 ztrácely z pracoviště kontejnery. Interním šetřením se ukázalo, že právě jejich kolega by to mohl mít na svědomí, proto s ním rozvázali pracovní poměr,“ uvedla Michalíková.

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Muž se ale s výnosnou činností nechtěl rozloučit. A protože měl z bývalého zaměstnání s prodejem lodních kontejnerů dostatečné zkušenosti, rozjel si s nimi vlastní byznys. Přes inzertní servery nabízel k prodeji kontejnery, které však nikdy nevlastnil.

„Jakmile měl ze strany zákazníka objednávku, pronajal si v jiné firmě lodní kontejnery, a to za finanční poplatek a složení kauce, což činilo částky v řádu několika tisíc korun. Následně je obratem zákazníkovi prodal, i přesto, že nebyl jejich majitelem,“ přiblížila mluvčí.

Zboží často zákazníkům nedodal

Podvodník přitom využíval služby různých dopravců, kteří však nevěděli, že jde o podvod. V jiných případech od zájemců vybíral statisícové zálohy na požadované zboží, které však nedodal, nebo dodal jen část. „Následovaly výmluvy, proč zaplacené kontejnery nemůže dodat, přičemž se stále snažil jejich dodání oddalovat,“ sdělila Michalíková.

Kriminalisté z Ostravy-Vítkovic postupně rozkrývali další případy, které má na svědomí pětatřicetiletý muž. Ten ze začátku s policisty nespolupracoval, a prověřování tak ztěžoval. „Nakonec však pod tíhou důkazů svůj byznys policistům osvětlil a ke všem skutkům se doznal,“ uvedla mluvčí s tím, že poškozených je asi deset lidí i firem a celková škoda činí 2,5 milionu korun.

Za podvod, krádeže a zpronevěru pachateli hrozí až osm let vězení.

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