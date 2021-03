Na hranicích okresů padlo v Moravskoslezském kraji jedenáct pokut

Přes sto míst u silnic obsadily od pondělí policejní mobilní hlídky v moravskoslezském regionu. Policisté kontrolují odůvodněnost přejezdů do různých okresů, což obsahují nejnovější vládní protipandemická opatření.

Za první den 450 policistů na severovýchodě země zkontrolovalo zhruba 35 tisíc lidí ve 25 tisících automobilů. „Pět set padesát osob ve více než čtyřech stovkách vozů jsme nařídili otočit a vrátit zpět. Dále jsme rozdali jedenáct pokut a dvě osoby jsme nahlásili do správního řízení,“ shrnul dosavadní výsledky krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

Upozornil, že většina řidičů opatření chápe a kontroly nemají policistům za zlé. „Ale pokuty byly rozdány zejména kvůli odmítnutí nasazení ochrany dýchacích cest, případně také kvůli dopravnímu provinění při kontrole. V jednom případě byl řidič při odmítnutí nasazení ochrany dýchacích cest dokonce agresivní,“ poznamenal Kužel.



Drtivá většina řidičů však potřebné dokumenty a prohlášení měla, objevila se však i vyjádření, že si lidé jedou jen zasportovat nebo za známými. „To bohužel v současnosti nestačí.“

Hlídky posílilo dvacet celníků, kteří se zaměřují na příhraniční dopravu, pomáhají i dvě stovky vojáků. „Za takovou sílu vojáků jsme velmi rádi, protože tím ušetříme policisty pro běžnou službu,“ poznamenal Kužel.

Kontroly dopravu nezpomalují, odmítl ředitel

Připustil, že tak vysoký počet policistů na silnicích musí být jinde znát, proto museli omezit některé běžné činnosti. „Rozhodně však pokud někdo bude potřebovat pomoc policie, tak ji dostane. Máme zajištěnu tísňovou linku i výjezdy kvůli trestné činnosti. A pokud by se dělo něco vážného, tak hlídky svou činnost přeruší a pojedou na místo k důležitější činnosti. Jako například předloni při střelbě v ostravské fakultní nemocnici,“ vysvětlil Kužel.

Odmítl zprávy, které se objevily zejména na sociálních sítích, a to že policejní kontroly způsobily v ranní špičce dopravní kalamitu na příjezdech od Havířova a Frýdku-Místku do Ostravy.

„Není to pravda, sám jsem ta místa projížděl a třeba od Havířova dopravu zpomalovaly křižovatky se semafory, kde vznikaly kolony vozidel. Naše hlídka stála hned za Havířovem na Ostravu, dopravu nijak nezpomalovala,“ konstatoval.

Vyrazí lidé o víkendu na hory?

Kužel rovněž nesdílí zkušenosti z některých jiných krajů, že by se doprava zklidnila a zpomalila. „V pondělí to tak určitě nevypadalo, potvrdili i dopravní policisté, že hustota provozu byla podobná jako v minulých týdnech.“

Policisté budou postupně přísnější a co jim nyní stačí, například dokumenty jen v elektronické podobě, to postupem času už neuznají. Policisté zastavují poblíž hranic okresů i cyklisty, kontrolují rovněž vlaky a autobusy. „Určitě však nechceme spoje nijak zdržovat. Například ve vlacích hlídkujeme při jejich jízdě, autobusy kontrolujeme na zastávkách, kde to je možné,“ přiblížil Kužel.

S obavami pak vyhlíží víkend, zvláště pak jestli se budou opakovat hromadné nájezdy lidí do Beskyd a Jeseníků. „Věřím, že se tak nestane, ale budeme připravení,“ zakončil krajský policejní ředitel.