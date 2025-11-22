Moravskoslezský kraj od roku 2027 získá policejní vrtulník. Pomohly povodně

Josef Gabzdyl
  17:07
Po deseti letech od otevření heliportu s hangárem, podzemní palivovou nádrží i zázemím pro piloty se Moravskoslezský kraj snad dočká i trvalého umístění policejního vrtulníku. Podle plánů Policejního prezidia by se tak mělo stát od počátku roku 2027.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.

V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
6 fotografií

„S trvalým obsazením základny v Ostravě počítá koncepce rozvoje Letecké služby Policie České republiky do roku 2032,“ sdělila Irena Brodská z Policejního prezidia.

Heliport s hangárem pro potřeby Policie ČR se v Ostravě-Zábřehu otevřel už v roce 2017. Tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý si sliboval, že stroj v regionu zůstane natrvalo.

V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.
6 fotografií

Jenže po tříletém zkušebním provozu vrtulník policie stáhla a pro celou republiku fungují jen dvě základny – v Praze a v Brně.

Do Moravskoslezského kraje zalétával policejní vrtulník jen v případě potřeby, což však byl při nepříznivých povětrnostních podmínkách na trase z Brna nebo při potřebě rychlého nasazení problém.

Za masovým vrahem záchranářským vrtulníkem

Například v prosinci 2019 si moravskoslezští policisté dokonce museli při pronásledování masového vraha v ostravské fakultní nemocnici nejprve vypůjčit vrtulník od lékařských záchranářů, policejní stroj se všemi technickými vymoženostmi se zapojil později.

A podle informací MF DNES byly zásadním zlomem loňské povodně, kdy by se další vrtulník přímo v postiženém regionu náramně hodil.

„Přitom jak kraj, tak i město Ostrava na nový hangár přispěly miliony korun. A roky byl prázdný, to bylo neuvěřitelné a smutné současně,“ opakovaně upozorňoval krajský zastupitel Josef Babka (KSČM).

Na dotaz MF DNES řekl, že nyní, kdy bude vedení kraje a vlády nejspíše z hnutí ANO, by šance na vrtulník mohla být větší, byť stroj regionu chyběl, i když byl Andrej Babiš premiérem. „Samozřejmě by tato část republiky měla mít policejní vrtulník bez ohledu na to, kdo zrovna kde vládne,“ dodal Babka.

V hangáru jsou drony

Hejtman Josef Bělica (ANO) odpověděl shodně jako Policejní prezidium a také poukázal na novou koncepci počítající s trvalou přítomností policejního vrtulníku od roku 2027.

„Tato koncepce byla schválena usnesením vlády, v současné době se provádějí a připravují veřejné zakázky na pořízení techniky,“ sdělil Bělica.

Hejtman i Policejní prezidium upozornili, že ostravský hangár nezůstal zcela prázdný ani nyní. Policie tam má umístěné drony.

„Na této základně je dislokována technika a policisté pro potřebu poskytnutí letecké podpory s využitím bezpilotní techniky. V případě potřeby vrtulníku, zejména při rozsáhlejších mimořádných událostech, je základna obsazena také leteckou posádkou a vrtulníkem,“ upozornila Irena Brodská.

Zdůraznila, že rozšíření policejní letecké služby je spojeno s poměrně vysokými náklady, a to jak finančními, tak personálními. Problémem byl podle informací MF DNES například nedostatek pilotů.

Hangár pro policejní vrtulník stojí v Ostravě – Zábřehu, kde je heliport i pro záchranářské vrtulníky.

Hangár pro policejní vrtulník stojí v Ostravě – Zábřehu, kde je heliport i pro záchranářské vrtulníky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku

Obžalovaný slovenský pilot Vladimír Budiak v jednací síni Krajského soudu v...

Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba sedmdesáti kilogramy marihuany, v úterý uzavřel Krajský soud v Ostravě. Slovenskému pilotovi Vladimíru...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány příští vlády, prezidenta však komentovat odmítl

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Plný sál ve Frýdku-Místku, zaplněný asi 150 lidmi převážně vyššího věku, přivítal Andreje Babiše. Bývalý a podle všeho i budoucí premiér během začátku dvoudenní cesty po regionu mluvil o prioritách...

Moravskoslezský kraj od roku 2027 získá policejní vrtulník. Pomohly povodně

V Ostravě v pondělí otevřeli hangár pro policejní vrtulník.

Po deseti letech od otevření heliportu s hangárem, podzemní palivovou nádrží i zázemím pro piloty se Moravskoslezský kraj snad dočká i trvalého umístění policejního vrtulníku. Podle plánů Policejního...

22. listopadu 2025  17:07

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Aktualizujeme
Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:04

V třineckém lesoparku lesníci vyhloubí patnáct tůní, mají zadržet vodu

Patnáct tůní, které zadrží vodu na třech tisících metrech čtverečních, nechali...

Lesy ČR obnovují a udržují stovky mokřadů, tůní i rybníků, protože lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí...

22. listopadu 2025  6:26

Bída a lesk Palace. Bývalý hotel v Ostravě se změní podle návrhu studia z Berlína

Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne...

Komplex bývalého Hotelu Palace v centru Ostravy získá podobu podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. V rekonstruované budově budou byty, ve dvoře se po zbourání některých dostaveb...

21. listopadu 2025  15:45

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:39

Zachraňovaná cenná Breda v Opavě ožívá, jako první zahájila provoz kavárna

Zachraňovaný obchodní dům Breda v Opavě ožívá. Jako první tam otevřela kavárna....

Do někdejšího obchodního domu Breda v centru Opavy se vrací život. Zatímco centrální prostory prvorepublikové památky kvůli obnově skleněné kopule zcela zaplnilo obří lešení, plochy u výkladců...

21. listopadu 2025  11:11

Šifry mistrů policistů. Opavští archiváři luští telegramy z dob Rakouska-Uherska

Irena Moravcová ze Zemského archivu v Opavě s jedním ze zašifrovaných...

Opavští archiváři se pokoušejí rozluštit starý policejní telegram. Jeho text tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident Josef...

21. listopadu 2025  6:26

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány příští vlády, prezidenta však komentovat odmítl

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Plný sál ve Frýdku-Místku, zaplněný asi 150 lidmi převážně vyššího věku, přivítal Andreje Babiše. Bývalý a podle všeho i budoucí premiér během začátku dvoudenní cesty po regionu mluvil o prioritách...

20. listopadu 2025  19:50,  aktualizováno  20:05

„Šachta mi bude chybět.“ Horníci u Karviné těží poslední uhlí, sfárali jsme s nimi

Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna...

Závěr listopadu, prosinec, leden a konec. V OKD dobývají poslední poruby, tedy místa v dole, kde se přímo těží černé uhlí. Další už nebudou. Šachta se vyklidí, jáma zasype a zůstanou jen vzpomínky....

20. listopadu 2025  17:11

Potápěč v zatopeném lomu stihl vyslat nouzový signál, pak pod hladinou omdlel

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

V ohrožení života se ocitl potápěč v zatopeném lomu Šífr ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku. Pětadvacet metrů pod hladinou stačil vyslat signál ohrožení a upadl do bezvědomí. Na břehu se sice...

20. listopadu 2025  14:26

Letiště čeká kvůli opravě dráhy půlroční odstávka, říká nový šéf Mošnova

Premium
Nový ředitel mošnovského letiště Martin Šturala musí připravit podnik na opravu...

Složité období je před Martinem Šturalou, novým generálním ředitelem společnosti Letiště Ostrava. Na místo nastoupil po Jaromíru Radkovském, jemuž v zimě skončila smlouva a nebyla prodloužena přesto,...

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.