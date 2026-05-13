„Samozřejmě s tímto záměrem nesouhlasíme a chceme ho zvrátit,“ komentoval starosta Bílovce Martin Holub chystané slučování.
Policejní oddělení ve městě s více než sedmi tisíci obyvateli sídlí v Pivovarské ulici. „Ani pamětníci si nevzpomínají, od kdy tam sídlí. Prostě už je to hodně dlouho,“ podotkl starosta.
Zmínil, že i když se o této možnosti hovoří dlouho, oficiální rozhodnutí přišlo z krajského policejního ředitelství minulý týden.
„Nedává to smysl, protože jsme ORP (obec s rozšířenou působností - pozn. red.), a to i pro Studénku. Jsou tady úřady, kde se vyřizují záležitosti, ke kterým potřebujete i součinnost státní policie,“ podotkl starosta.
Město chce jednat s policií i ministerstvem
Vedení Bílovce už vydalo prohlášení s ujištěním, že „nikdy svým jednáním ani opomenutím nezavdalo příčinu k tomu, aby Policie ČR přistoupila k rozhodování o zrušení obvodního oddělení“.
Představitelé města v prohlášení také zdůraznili, že místní policejní oddělení je pro bezpečnost lidí z města i jeho místních částí důležité a chtějí jeho zachování s ministerstvem vnitra i vedením policie aktivně řešit. Zmínili také výjimku z nájemného, kterou policie v Bílovci má.
Jak uvedla Vladimíra Faferková z krajského ředitelství Policie ČR, na území regionu se žádná další podobná změna nyní neprojednává.
„Navrhovaná změna vyplývá z dlouhodobého posuzování efektivity práce a zajištění bezpečnosti na teritoriích obou obvodních oddělení v Bílovci a ve Studénce,“ sdělila policistka.
Upozornila však, že jednání probíhají už dva roky a konečný návrh posoudí vedení Policie ČR a ministerstva vnitra. Se změnou se počítá od příštího roku, přičemž počet policistů by měl zůstat stejný.