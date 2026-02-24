Policisté na lyžích hlídají ledové sochy i turisty, pomáhají také záchranářům

Letošní zimní sezona na horách byla štědrá na sníh, takže si ji užili i policisté hlídkující v Beskydech a v Jeseníkách na lyžích. Jejich služba tam navíc potrvá ještě měsíc - slouží od prosince až do března.
Policejní lyžařské hlídky působí již sedmou sezonu v Beskydech a v Jeseníkách. Zima 2025/26. | foto: Policie ČR

Policisté plní své úkoly v lyžařských střediscích Gruň, Bílá, Severka, Mosty u Jablunkova, ale také v oblasti Pradědu a Ovčárny.

„Na těchto místech spolupracují s Horskou službou Beskydy a či Jeseníky a i s členy Stráže přírody CHKO Jeseníky. V průběhu konání akce ‚Ledové sochy‘ na Pustevnách, kterou navštíví velké množství osob, se zde policisté speciální pořádkové jednotky nachází také,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

„Na všech zmíněných místech a v obou pohoří Moravskoslezského kraje dohlíží na bezpečnost a vzájemnou ohleduplnost návštěvníků a jsou připraveni pomoci lidem v nouzi,“ doplnila.

Policisté speciální pořádkové jednotky mají i zdravotnický výcvik, aby mohli pomoci lidem zraněným na svazích či v terénu hor.

„K dispozici mají také čtyřkolku, se kterou mohou zraněnou osobu transportovat k nejbližšímu místu dalšího ošetření či předání přivolaným zdravotníkům,“ popsala mluvčí.

Nedávno měli policisté několik zásahů. „Pomáhali horské službě při ošetřování nezletilého lyžaře, který si poranil dolní končetinu při sjezdu na Bílé. V oblasti Pusteven pátrali po dvou dětech, které se ztratily rodičům z dohledu při sáňkování. Nalezli je a v pořádku předali zákonným zástupcům,“ uvedla Jiroušková.

Policisté hlídají na horách i na lyžích, denně najezdí až 15 kilometrů

Na začátku února se policisté na lyžích zúčastnili několikadenního soustředění v oblasti Pradědu.

„Veškeré výcvikové aktivity byly zaměřeny na nejnovější trendy a specializaci výkonu služby policejních lyžařů v horském terénu. Po celou dobu soustředění probíhala úzká spolupráce s pracovníky CHKO Jeseníky a Horskou službou Jeseníky,“ uvedla mluvčí.

