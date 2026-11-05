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Pokuta i stopka pro řidiče. Soud rozdal tresty za tragickou nehodu na přejezdu

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  16:44
U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna...

U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna 2024) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...
U Karviné se střetl vlak s nákladním vozidlem. (24. ledna 2024)
Hasičům Správy železnic se už podařilo dostat poničenou lokomotivu mimo koleje,...
Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...
20 fotografií
Okresní soud v Karviné potrestal přepravní firmu, jejího dispečera a řidiče za tragickou srážku rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni z ledna 2024. Při nehodě zemřel strojvedoucí a dvacet lidí utrpělo zranění. Soud uložil peněžité tresty i zákazy činnosti za obecné ohrožení z nedbalosti. Verdikt není pravomocný, firma s dispečerem se odvolali.

„Potrestaní byli obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti, soud jim uložil pokuty a zákaz činnosti,“ řekl České televizi mluvčí soudu Jan Martikán.

Soud firmě uložil pokutu šest milionů korun a pětiletý zákaz činnosti. Dispečer firmy nesmí vykonávat čtyři roky svou profesi a musí zaplatit čtvrt milionu korun. Řidič dostal pokutu 140 tisíc a zákaz řízení na čtyři roky.

U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna 2024)
Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav lokomotivy dokládá ničivé účinky nárazu do valníku s vrtnou soupravou. (24. ledna 2024)
U Karviné se střetl vlak s nákladním vozidlem. (24. ledna 2024)
Hasičům Správy železnic se už podařilo dostat poničenou lokomotivu mimo koleje, nyní se o totéž snaží u prvního vagonu. (25. ledna 2024)
20 fotografií

Policie v případu obvinila dva lidi a jednu společnost už loni v březnu. Žalobce tehdy uvedl, že pochybení spatřuje jak na straně řidiče nákladního automobilu, tak jeho nadřízených.

Nehoda se stala 24. ledna 2024 na železničním přejezdu mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Nákladní souprava převážející nadrozměrný náklad uvázla na přejezdu, do její zadní části narazil rychlík jedoucí z Bohumína do Prahy.

Obžaloba kvůli tragické nehodě na přejezdu. K soudu míří dva lidé a firma

Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě označila za hlavní příčinu nehody nevhodné stavební uspořádání silnice v kombinaci se železničním přejezdem. Podle inspekce komunikace neodpovídala schválenému projektu a neumožňovala bezpečný průjezd dlouhých vozidel.

Jeden mrtvý a dvacet zraněných. Ze srážky s vlakem viní řidiče tahače i jeho šéfa

Současně konstatovala, že nákladní souprava neměla potřebné povolení pro přepravu zvlášť rozměrného nákladu. Za chyby v projektu obviněn nikdo nebyl především proto, že případná trestní odpovědnost viníků je už promlčená.

Celkovou škodu Drážní inspekce vyčíslila na více než 67 milionů korun. Po nehodě Správa železnic zkontrolovala 109 železničních přejezdů na hlavních tratích a od června 2024 zpřísnila pravidla pro posuzování staveb v jejich okolí.

24. ledna 2024

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