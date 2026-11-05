„Potrestaní byli obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti, soud jim uložil pokuty a zákaz činnosti,“ řekl České televizi mluvčí soudu Jan Martikán.
Soud firmě uložil pokutu šest milionů korun a pětiletý zákaz činnosti. Dispečer firmy nesmí vykonávat čtyři roky svou profesi a musí zaplatit čtvrt milionu korun. Řidič dostal pokutu 140 tisíc a zákaz řízení na čtyři roky.
Policie v případu obvinila dva lidi a jednu společnost už loni v březnu. Žalobce tehdy uvedl, že pochybení spatřuje jak na straně řidiče nákladního automobilu, tak jeho nadřízených.
Nehoda se stala 24. ledna 2024 na železničním přejezdu mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Nákladní souprava převážející nadrozměrný náklad uvázla na přejezdu, do její zadní části narazil rychlík jedoucí z Bohumína do Prahy.
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Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě označila za hlavní příčinu nehody nevhodné stavební uspořádání silnice v kombinaci se železničním přejezdem. Podle inspekce komunikace neodpovídala schválenému projektu a neumožňovala bezpečný průjezd dlouhých vozidel.
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Současně konstatovala, že nákladní souprava neměla potřebné povolení pro přepravu zvlášť rozměrného nákladu. Za chyby v projektu obviněn nikdo nebyl především proto, že případná trestní odpovědnost viníků je už promlčená.
Celkovou škodu Drážní inspekce vyčíslila na více než 67 milionů korun. Po nehodě Správa železnic zkontrolovala 109 železničních přejezdů na hlavních tratích a od června 2024 zpřísnila pravidla pro posuzování staveb v jejich okolí.
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24. ledna 2024