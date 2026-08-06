Pes na ulici v Havířově napadl a zranil dítě, policie hledá jeho majitele

Případ vyšetřují policisté z obvodního oddělení Havířov 1. Pes dítě pokousal před 9. hodinou dopolední v Havířově na ulici Matuškova v městské části Město.
„Mělo se jednat o psa středního vzrůstu, křížence světle hnědé barvy,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
Podle ní muž venčil svého psa bez vodítka a náhubku. „V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže. Žádáme o pomoc i případné další svědky události, kteří by mohli přispět k objasnění tohoto incidentu,“ uvedla mluvčí.
„Jakoukoli informaci, která by mohla vést ke ztotožnění muže, volejte na tísňovou linku 158 nebo na telefon 974 744 651, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně,“ doplnila mluvčí.
„Žádáme také samotného muže, aby se policistům přihlásil,“ dodala. Záchranná služba u případu podle zjištění redakce iDNES.cz nezasahovala.
Podle dědy má chlapec zranění na rtu a pod okem
Podle facebookové skupiny Havířov žije bylo dítě zraněné na rtu a pod okem. „Dneska ráno cca 8:30-8:45 napadl našeho vnuka pes, když šla s ním dcera do obchodu. Byl puštěný na volno a bez náhubku,“ stojí v příspěvku.
„Z ničeho nic zaútočil na 2leté dítě. Pes tam měl i majitele, ale ten jak to viděl, tak se otočil a odešel,“ doplnil. „Dcerka v tom šoku nedokázala určit přesně rasu, ale byl to kříženec středního vzrůstu. Malý má zašitý ret, nějaké modřiny.“
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