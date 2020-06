Ostravský Dům kultury Poklad dlouho chátral, teď finišuje jeho přestavba

Donedávna byl památkově chráněný Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě ruinou bez oken, dveří, střechy i vnitřních příček. Dnes už je nová střešní krytina na většině objektu a zřetelné už je také vnitřní členění domu.

Zedníci už všude nahodili hrubé omítky a srovnali podlahy tak, aby na ně mohly přijít koberce nebo jiné krytiny. Hotová už je kanalizace i instalace hlavních rozvodů vzduchotechniky, klimatizace, elektřiny a vody. Před dokončením je například venkovní hydroizolace.

„Nový zhotovitel začal s přestavbou Pokladu loni v červnu. Po roce mohu říci, že spolupráce probíhá velmi dobře, veškeré komplikace řešíme. Například se po odkrytí části stropů ukázalo, že je nutné zpevnit jejich konstrukci. Firma to zvládla, ale dodatkem smlouvy jsme museli přidat asi 3,3 milionu a posunout termín dokončení stavebních prací z ledna na březen,“ řekla ve středu náměstkyně ostravského primátora pro investice Zuzana Bajgarová při prohlídce stavby pro média.

„Celkový termín to ale neovlivní. Otevřít chceme za rok,“ uvedla.

Obyvatelé Poruby, kteří už sedm let marně čekají na návrat do opraveného Pokladu, tak nyní mohou konečně začít odpočítávat měsíce. Zbývá jich dvanáct. Novým a snad už posledním termínem znovuotevření kulturního stánku, který sloužil od roku 1961, je příští červen.

„Každý týden se mě někdo ptá, jak to vypadá s Pokladem. Lidé nevidí dovnitř. Mají strach, že se tam nic neděje,“ zmínila starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Důkaz opaku mohou přitom vidět kolemjdoucí i z dálky. Z průčelí domu totiž zmizelo tento týden lešení kolem šamotového sousoší Jana Kavana Nový věk. Plastiky horníka s kahanem, hutníka s licí pánví i projektanta s plánem jsou už opravené. Pískovcový povrch zdi za nimi také.

Dva pokusy o přestavbu skončily fiaskem

Nezmizí ani další umělecká díla. „Dominantou vestibulu bude opět bronzová socha ženy s názvem Žně od Konráda Babraje. Renovace se dočkají i skleněné vitráže po stranách vestibulu, které jsou teď kryté bedněním. Jde o díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové Zahradníkové. Mužská postava symbolizuje Průmysl - Tvůrce, ženská Žně - Úrodu,“ zmínila Darina Daňková, jednatelka městské společnosti Akord-Poklad, která provozuje dva domy kultury.

Původně měl být zmodernizovaný Poklad otevřený už v roce 2014. Jenže dva pokusy o jeho přestavbu skončily fiaskem. Firmy, které vysoutěžily zakázku města, ji z mnoha důvodů předčasně ukončily a dělníci opustili stavbu. Město ji tak muselo vždy na přechodný čas zakonzervovat. Před rokem se ale do rekonstrukce pustil vítěz třetího tendru: společnost Poklad Z+G+R, tvořená firmami Zlínstav, Geosan Group a Ridera Stavební. Veřejnou zakázku vyhrálo toto uskupení s nabídnutou cenou 355 milionů korun. Její zástupci slibují, že ji včas dokončí.

„Stavební práce by měly být hotové v březnu 2021. Následovat bude vybavení interiérů asi za 30 milionů korun, na které budeme v červenci vyhlašovat samostatnou veřejnou zakázku,“ uvedla Bajgarová.

Kulturní dům měl od svého vzniku několik vlastníků. Městu patří 12 let a od roku 2009 je kulturní památkou. Nebýt toho, už by asi nestál. Když zbylo jen torzo, vyplatila by se jeho demolice. Nyní se ale Porubané mohou těšit na návrat do svého hezčího Pokladu i na novinky, třeba na minikino pro 70 lidí.