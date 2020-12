Podvodníci fingovali nehody luxusních vozů, od pojišťoven získali miliony

Podle zjištění policie muži mezi lety 2010 až 2017 v zahraničí zajišťovali uskutečnění dopravních nehod. Dělo se tak například na silnicích v Německu, Chorvatsku, Polsku, či na Slovensku.



„Viníkem nehod byl řidič levného vozidla, který ‚totálně‘ zrušil vozidlo luxusní,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Obvinění pak hlásili na pojišťovny u luxusního vozu totální škodu. S jedním autem takto zinscenovali i několik nehod za sebou. „V jednotlivých plněních byly vypláceny i statisícové částky, celkově pachatelé získali podvodným jednáním zhruba 13 milionů korun,“ vyčíslila policejní mluvčí.

Kdyby pojišťovny vyplatily všechna plnění, vyšplhala by se částka dokonce na 18 milionů korun. Vyplácení ale pojišťovny zastavily a obrátily se na policii.

Ta po náročném vyšetřování loni obvinila trojici mužů ve věku 40, 41 a 42 let z Karvinska a Frýdecko-Místecka.

Aktuálně kriminalisté rozšířili seznam stíhaných na čtyři jména, když obvinili i devětadvacetiletého muže z Prahy. „Čtveřice měla role rozdělené, někdo obstarával vozidla, jiný přepisy a komunikaci s pojišťovnami. Zároveň byli muži schopni si zajistit velké množství ‚majetkově slabších‘ osob, které na sebe za úplatu například nechaly přepsat vozidla, a u kterých mělo končit i vyplacené pojistné plnění,“ dodala Soňa Štětínská.

Vyšetřování je vedeno na svobodě, obviněným hrozí víceleté tresty.



Dva nejstarší muži mohou jít do vězení až na deset let, čtyřicetiletému obviněnému hrozí osmiletý trest a nejmladšímu ze skupiny hrozí až pět let.