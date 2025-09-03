Pojez fest promění bývalou pilu v Ostravici na gastronomický ráj

David Štverka
  11:38
V gastroměstečko se v sobotu promění areál bývalé pily v Ostravici, kam ve své třetí letošní zastávce zavítá oblíbený Pojez fest. Ten spojuje výborné gastropodniky v regionu, hudbu i program pro rodiny s dětmi. Moravskoslezský kraj nechal na gastrofestival posílit vlakovou dopravu.
Fotogalerie4

Areál bývalé pily v Ostravici se 6. září 2025 promění v gastroměstečko s více než čtyřmi desítkami stánků a foodtrucků s regionálními specialitami i světovou kuchyní. Na návštěvníky čekají mimo jiné kulinářské show s následnou ochutnávkou připravených pokrmů, koncerty Janka Ledeckého a Dary Rolins, program pro děti nebo akrobatická bike show na U-rampě. | foto: Pojezfest

„Na návštěvníky čekají více než čtyři desítky stánků a foodtrucků s regionálními specialitami i světovou kuchyní, kulinářské show s následnou ochutnávkou připravených pokrmů, koncerty Janka Ledeckého a Dary Rolins, program pro děti nebo akrobatická bike show na U-rampě,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

„Pojez propojuje to nejlepší z gastronomie v našem kraji a každoročně přináší novinky i širší nabídku podniků, které se do projektu zapojují. Připravený je i program pro rodiny s dětmi, který zajišťuje Technotrasa family zóna. Na jednotlivých stanovištích se děti dozví zajímavosti o technických památkách kraje a zároveň se díky dílničkám, soutěžím a workshopům zabaví po celý den,“ doplnil za pořadatele Petr Koudela, jednatel Moravian-Silesian Tourism.

„Festival Pojez je skvělou příležitostí, jak ukázat rozmanitost našeho regionu. V jednom dni si lidé mohou vychutnat kvalitní gastronomii zdejších podniků, užít si kulturní program a zároveň strávit čas v prostředí beskydské přírody. Těší mě, že si festival získal oblibu návštěvníků,“ uvedla Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Kraj nechal v místě a okolí posílit vlakovou dopravu. „Vlakové spoje z Ostravy do Ostravice budou během konání Pojez festu posíleny na dvojnásobnou frekvenci oproti běžnému provozu. Na trať vyjedou přímé spěšné vlaky Lysohor, které disponují moderními bateriovými jednotkami,“ dodala Šimoňáková.

Gastrozážitek v srdci hor. Pojez fest v Karlově Studánce a Ostravici

Festival začíná v 10 hodin dopoledne, Dara Rolins vystoupí ve 12 hodin, Janek Ledecký v 17.00. Vstup na akci je zdarma.

