Lidé se ve Frenštátu loučí s šestinásobným vítězem Dakaru Karlem Lopraisem

„Prosíme všechny o dodržování stanovených pravidel a nařízení, dále pak pokynů týkajících se dopravní situace, organizace smutečního obřadu, o trpělivost a shovívavost,“ uvedl Loprais Team a město Franštát pod Radhoštěm.

V době od 11 do 12 hodin bude smuteční síň přístupná pouze pro rodinu. Veřejnost bude moci sledovat živý přenos smutečního obřadu na velkoplošných obrazovkách umístěných před obřadní síní.

Na náměstí Míru ve Frenštátu pod Radhoštěm se potom od 13 do 15 hodin bude konat akce Pozdrav do nebe pro Karla Lopraise, kde se s ním bude moci rozloučit široká veřejnost.

Legenda Dakaru

Slavný závod, na kterém startoval naposledy v lednu 2006, ovládl Karel Loprais mezi lety 1988 a 2001 celkem šestkrát a dohromady jedenáctkrát se umístil na stupních vítězů.

Všechny své triumfy vyjel za volantem kamionu Tatra a právě s kopřivnickou automobilkou byl celý život spjatý.

Už na konci šedesátých let do ní nastoupil jako dělník a automechanik, stal se zkušebním řidičem a později i jednou z nejznámějších tváří českého motorsportu. Na Dakaru startoval poprvé ve svých šestatřiceti, do cíle se mu dojet nepodařilo.

A v roce 1988 legendární soutěž u břehů senegalského Růžového jezera poprvé vyhrál. „Absolvovali jsme pak stovky besed a výstav. Lidi se zajímali, protože jinak neměli šanci se o Dakaru cokoliv dozvědět,“ vyprávěl s odstupem.

Za své výkony si otec dvou synů a milovník veteránů vysloužil řadu ocenění: v roce 2000 byl spolu s Františkem Šťastným vyhlášen vítězem hlasování o českého automobilového a motocyklového závodníka století, před čtyřmi lety pak dostal na Hradě od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy.