Bývalá šachta u šikmého kostela se promění v park za půl miliardy

„V okolí někdejší šachty vznikne park s pěšinami i cyklostezkami, který by měl propojit šachtu Gabriela i s nedalekým šikmým kostelem,“ popsal plánované změny architekt Vojtěch Lekeš z ateliéru Next studio, který chystané změny zpracovával.

„V areálu samotné šachty počítáme s třemi stávajícími budovami, dvěma těžními věžemi a někdejší strojovnou šachty. Tyto budovy se ale nedají využívat ke všemu, proto v areálu vznikne další, nová budova, která bude sloužit návštěvníkům,“ doplnil.

Park Gabriela je zařazen do projektu pohornické krajiny, kterým se kraj snaží změnit Karvinsko a pomoci oblasti v odchodu od uhlí.

„Zatímco většina projektů POHO je zaměřena do budoucnosti, Důl Gabriela a jeho okolí se věnuje i minulosti,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS). „Byly tu debaty, jak záměr pojmout, oscilovalo to mezi obdobou muzea na Landeku a ničím. Nakonec jsme se shodli na kompromisu – Gabriela by měla být obdobou třeba ostravského Trojhalí.“

Záchranu šachty vítají i opoziční politici. Ale s výhradami.

„Jsem jednoznačně pro obnovu Gabriely, ale ne pro obnovu pro obnovu,“ komentovala záměr krajská opoziční zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová. „My pořád neznáme koncept, jak chce kraj udělat, aby tam lidi měli důvod jezdit. Víme, že tam nasypeme půl miliardy korun, že je vedle další obří projekt Eden, ale proč by sem měli lidé jezdit ve větších počtech, co by je sem lákalo, to stále nevíme.“

A podobný problém má politička i s penězi. „Je tu balík peněz určený na transformaci kraje, ale co se bude dělat, až je proinvestujeme, nikdo neví. Velkolepé návštěvnické centrum nemusí stačit na to, aby si ty památky na sebe vydělaly. Uvidíme, jak to bude udržitelné, aby z toho nebyla koule u nohy, kterou by se muselo dofinancovávat,“ zmínila Klusová s tím, že transformace stále neodpovídá na klíčové věci, které trápí kraj, jako je nízká míra vzdělání či sociální problémy. „Ta řešení tu stále nevidím,“ poznamenala.

Hotovo má být za čtyři roky

Část výhrad opoziční zastupitelky mimoděk potvrdil i náměstek hejtmana Jan Krkoška (ANO). Podle něj totiž nemusí být celková cena za park – půl miliardy korun – stále ještě konečná.

„Jedna věc je projektování, druhá věc samotná rekonstrukce. Myslím, že peníze ještě mohou chybět,“ konstatoval Krkoška. „Další peníze budeme muset sehnat. Osobně předpokládám, že by vše mohlo vyjít na 550 milionů korun,“ podotkl náměstek hejtmana.

„Ve výhledovém rozpočtu projektu počítáme se třemi čtvrtinami celkové částky na rekonstrukce budov a stavbu návštěvnického centra, zbylá čtvrtina pak zamíří na okolní park a vybavení expozic,“ doplnil architekt Lekeš s tím, že všechny naplánované úpravy by mohly být hotovy v roce 2027.