Kraj rozhodl o dalších projektech, které chce podpořit z evropských peněz

Ta rozhoduje o tom, které projekty kraj pošle ke konečnému schválení ministerstvu životního prostředí.

„V kraji se v rámci čerpání evropských peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci připravuje třináct strategických projektů, deset z nich se již o evropské peníze přihlásilo,“ konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. „Rozhodnutím RSK je jich v poslední fázi, před získáním dotace, sedm.“

Konečné rozhodnutí ministerstva životního prostředí se může zdát jako samozřejmost, ale není.

Například RSK už v červenci schválené projekty vědecké knihovny Černá kostka a výzkumného centra Ostravské univerzity LECRO na potvrzení ministerstvem stále čekají.

Na dotaz, kdy se tak stane, zástupci ministerstva neodpověděli. Proces schvalování jednotlivých fází se může zdát poněkud složitý.

„Připravené projekty se hlásí o dotaci do výzvy. Následně je posoudí odborníci z EU a ministerstva a pošlou své dotazy či připomínky. S těmi se musíme vypořádat a své argumenty předložit Regionální stálé konferenci. Pokud je vypořádání veškerých připomínek v pořádku, RSK je schválí,“ vysvětlil hejtman.

Na potvrzení nominace dřívějších projektů kraj sice stále čeká, o dalších se stále jedná. „Museli jsme například vysvětlovat, jak bude park napojen na silnici,“ přiblížil jednu z mnoha komplikací přípravy Petr Birklen, vedoucí programu POHO. „To jsme si vyjasnili, další podrobnosti budeme přidávat postupně.“

Projekty mají i své odpůrce

POHO Park Gabriela by měl vzniknout poblíž někdejší šachty Gabriela, umístěné jen nedaleko dnes již neexistujícího centra staré Karviné. Vedle propojení třeba i se šikmým kostelem svatého Petra z Alkantary by zde mělo vzniknout i nové turistické a informační centrum, určené mimo jiné i pro výuku dětí základních škol.

Hlavně na střední školy se chce zaměřovat další včera schválený projekt Inovačního centra pro transformaci vzdělávání TPA. Celkové náklady mají překročit 920 milionů korun a výsledkem má být modernizace výuky na vybraných středních školách kraje.

Třetím včera schváleným projektem je výzkumné centrum Refresh VŠB-TU Ostrava s celkovým rozpočtem 2,65 miliardy korun. Ten má zajistit zázemí pro zajištění výzkumu od oblasti udržitelné energetiky přes digitalizaci průmyslové výroby až po environmentální technologie či chytré materiálové technologie. Samotný Fond spravedlivé transformace je primárně zaměřen na řešení dopadů odklonu uhlí v různých regionech Evropy.

Podle některých odpůrců směřování jednotlivých projektů by ale mohly být peníze vynaloženy účelněji, více by jich mělo mířit například na Karvinsko.„Přemýšlím, jestli by peníze z transformace neměly proudit především k těm nejzranitelnějším a odchodem od uhlí nejvíce zasaženým skupinám obyvatel, hlavně na Karvinsku,“ řekla už dříve krajská zastupitelka Zuzana Klusová.

