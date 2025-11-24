Podvod se zájezdy u soudu. Klienti zaplatili, na dovolenou ale nikdy neodjeli

  16:24
Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat případ údajně podvodné cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná Renata Jelínková podle státní zástupkyně podvedla osm desítek klientů. Nabízela jim zprostředkování zájezdů, přijala platby, ale žádné služby neobjednala. Zájemce o zájezdy podle obžaloby takto připravila bezmála o 6,5 milionu korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jméno Jelínkové figuruje i v kauze zkrachovalé cestovní kanceláře Diamond Travel. Tento případ řeší Městský soud v Praze.

Jelínková ale odmítá vinu v obou kauzách. Před soudem uvedla, že případ Diamond Travel souvisí s konkurenčním bojem a konkurencí, která se rozhodla její firmu zlikvidovat. V případě cestovní agentury Ambiera zase tvrdí, že plnila pouze roli operátorky, která klientům popisovala vybrané lokace.

Zaměstnat se nechala kvůli svým znalostem exotických destinací. Odmítla, že by někoho podvedla. Na vině je podle ní jednatel firmy, který ale stíhán není.

Zaplatili si námořní plavbu, cestovka ji zrušila. Náhrady se nedočkali

S tím nesouhlasí státní zástupkyně Barbora Zajícová. Podle ní sice Jelínková oficiálně ve vedení firmy nefigurovala, cestovní agenturu ale výhradně řídila přímo ona.

„Obžalovaná vystupovala pod falešným jménem jako zástupkyně cestovní agentury Ambiera. Nabízela zprostředkování zahraničních zájezdů u partnerských cestovních kanceláří. Za tímto účelem požadovala od klientů zálohy, ale zájezdy ve většině případů vůbec neobjednala a v případě, že je objednala, tak je stornovala, případně v jiném případě neobjednala služby, které si klienti zaplatili, neobjednala letenky, transfery, v některých případech ani ubytování,“ uvedla Zajícová.

Dodala, že tímto způsobem způsobila obžalovaná škodu 6,5 milionu korun.

Ženě v souvislosti s působením agentury Ambiera hrozí za podvod až osm let vězení, státní zástupkyně chce navrhnout trest v poloviční délce. Doplnila, že zásadní roli pro délku trestu bude mít rozsudek Městského soudu v Praze.

„Tam na obžalovanou byla podána jiná obžaloba pro podobné jednání. Vystupovala jako jednatelka cestovní agentury Diamond Travel,“ řekla s tím, že v případě Diamond Travel klienty podváděla v letech 2011 až 2016. V kauze u ostravského soudu šlo o období let 2018 až 2020.

Ostravské hlavní líčení bude pokračovat ve středu. Pak jej soud pravděpodobně odročí. Soud v Praze se bude případem znovu zabývat v příštím roce.









