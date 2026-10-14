Moravskoslezští kriminalisté ukončují vyšetřování čtveřice podvodníků právě v těchto dnech. „U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, ze kterého jsou obviněny i obě ženy, vše formou spolupachatelství,“ upřesnila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Obvinění jsou na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí dva až osm let vězení. Od konce roku 2022 do července 2023 totiž nabízeli cizincům pomoc při vyřízení humanitární dávky, a pak zneužili jejich identitu a čerpali peníze.
„Muži měli využít nevědomosti a tísně více než sedmdesáti žen z Ukrajiny a nabídli jim pomoc při vyřízení humanitární dávky. Bez jejich vědomí pak měli podat téměř 750 žádostí o příspěvky a ‚přijít si‘ tak na téměř 2,8 milionu korun,“ popsala mluvčí Štětínská.
Doplnila, že peníze pak legalizovaly partnerky obou mužů. „Obvinění si měli žít na své poměry ‚na vysoké noze‘, měli jezdit na drahé zahraniční dovolené a byly u nich zaznamenány tisíce internetových nákupů,“ upřesnila mluvčí.
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Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům
Kriminalisté na případu pracovali více než rok. „Aktuální stav případu je, že škoda způsobená úřadu práce byla již z poloviny uhrazena. Co se týká věcí zajištěných při domovních prohlídkách, za motocykl bylo prodejem získáno kolem 300 tisíc korun, které poslouží společně se zajištěnými zhruba 70 tisíci korunami k náhradě škody,“ uzavřela mluvčí.