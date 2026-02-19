Muž chtěl podvodníkům předat 600 tisíc, zachránil ho kamarád policista

Josef Gabzdyl
  15:20
Štěstí v neštěstí měl muž z Ostravy, který se málem stal obětí podvodníků. Už jim byl ochoten předat 600 tisíc korun, když ještě před tím napsal kamarádovi policistovi. Ten zrovna cvičil v posilovně nedaleko dohodnutého místa předání peněz, takže si tam hned pro kurýra podvodníků došel.

Sedmadvacetiletý policista Jiří z jednoho ostravského oddělení (celé jméno nechtěl zveřejnit kvůli svému brzkému nástupu ke kriminální službě) zrovna cvičil v posilovně, když mu zavolal kamarád a popisoval, že ho oslovili lidé z banky a od policie.

Prý se stal obětí podvodu, když mu někdo ukradl bankovní identitu, a musí si vzít úvěr. Jedinou šancí, jak podvodu zabránit, bylo podle nich vzít si úvěr na 1,2 milionu korun. „Hned jsem věděl, že je to podvod. S takovými případy se setkáváme denně,“ řekl mladý policista.

Využil toho, že se nacházel blízko domluveného místa setkání, poněkud zastrčené ulici v ostravské části Hrabůvka, a vyrazil tam.

Kyberšmejdi škodili více a nebezpečněji. Používejte selský rozum, radí policie

Jeho kamarád totiž nakonec naléhání podvodníků podlehl, na dvou pobočkách si vzal úvěr v celkové výši 600 tisíc korun a chystal se k předání. V jednom peněžním ústavu ho sice pokladní varovala a vyptávala se, jestli mu nevolali policisté a bankéři, ale i na to byl od podvodníků připraven a tvrdil, že sumu potřebuje na svatbu a následnou cestu do exotiky.

„Možná však v něm pracovnice vyvolala pochybnosti, a proto zavolal kamarádovi policistovi,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Když se policista k místu blížil, viděl muž v kapuci, jak oslovuje jeho kamaráda. „Ten mi záhy potvrdil, že to je opravu muž, který po něm chtěl smluvenou částku. Hned jsem se legitimoval a řekl, aby zůstal na místě. Pak jsme přivolali hlídku,“ líčil policista.

Čtyři hodiny naléhavého hovoru

Uvedl, že muž se nebránil, mluvil s východoevropským přízvukem a pak jen konstatoval, že česky neumí. Podle informací iDNES.cz šlo o Ukrajince.

Policista také zmínil, že kamaráda zná velmi dlouho. „Bylo na něm vidět, že je pod tlakem a ve stresu. Později se i svěřil, že podvodníci s ním byli v kontaktu celkem čtyři hodiny. Po celou tu dobu jej neustále strašili. Tlaku nakonec podlehl, a proto si úvěr vzal,“ zakončil Jiří, který u policii slouží zhruba sedm let.

Policejní mluvčí Michalíková připojila, že zadržený muž, který skončil ve vazbě, se sice přiznal, ale jinak nespolupracuje. „Tvrdí však, že byl jen kurýrem a peníze měl předat. Policisté nyní pátrají po hlavním organizátorovi,“ uvedla.

Konstatovala, že zadrženému, který se přiznal, že jen o několik hodin dříve od jiné oběti podvodu převzal 300 tisíc korun, hrozí až osmiletý pobyt ve vězení.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch měl na tělíčku neustále...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

Muž chtěl podvodníkům předat 600 tisíc, zachránil ho kamarád policista

Policista v Ostravě dopadl kurýra kybernetických šmejdů

Štěstí v neštěstí měl muž z Ostravy, který se málem stal obětí podvodníků. Už jim byl ochoten předat 600 tisíc korun, když ještě před tím napsal kamarádovi policistovi. Ten zrovna cvičil v posilovně...

19. února 2026  15:20

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců policie odložila, viníky nenašla

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  11:57,  aktualizováno  14:45

Proboha, kde jsou trenky! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje...

19. února 2026  10:11

Stresíky z Ligy mistrů už Bendu přešly: Za sezonu mám ty nejlepší zážitky

Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z...

Čtyři roky byl věrný mužstvu Black Volley Beskydy, dva roky odolával různým nabídkám, ale až před touto sezonou vyměnil ostravské mužstvo za pražské. Reprezentační smečař Jiří Benda se upsal Lvům...

19. února 2026  8:52

Zámek v Bílovci bude mít nové lákadlo, dosud nepřístupné podzemí

Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor,...

Další etapu obnovy letos čeká renesanční zámek v Bílovci. Stavbaři začnou asi v polovině roku upravovat dosud nepřístupné prostory v prvním podzemním podlaží rozlehlé trojkřídlé budovy, jejíž...

19. února 2026  7:12

Tři mrtví při střetu v závratné rychlosti, řečí čísel jsou ale silnice bezpečnější

Úklid obchvatu Opavy po tragické nehodě, při které zemřeli tři lidé a dva se...

Na silnicích Moravskoslezského kraje bylo v roce 2025 klidněji a bezpečněji. Jak vyplývá ze statistiky Policie ČR, stalo se méně nehod a klesl také počet obětí dopravních kolizí. Tabulky ale ukázaly...

18. února 2026  16:18

V Ostravě zvládli ojedinělý rizikový porod, pro ženu se vzácnou krví chyběl dárce

Michaela Karidu se synem Dušanem. Na jeho porodu se podíleli lékaři napříč...

Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) loni řešila ojedinělý případ rizikového těhotenství. Zdravého chlapce tam v říjnu porodila žena, u níž se z důvodu vcestné placenty předpokládalo zvýšené...

18. února 2026  14:32

Ženu polil benzinem a zapálil. Nepředstavitelně trpěla, potvrdil soud výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  9:51,  aktualizováno 

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch měl na tělíčku neustále...

18. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:35

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

17. února 2026  21:29

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.