Lékaři v září dostali e-maily s výzvou k okamžitému zaplacení faktury, která byla v příloze.
„Ve výzvě žádali o zaplacení za poskytnuté služby s tím, že splatnost uhrazení vypršela. Poskytnutými službami byly myšleny programy, které využívají lékaři pro bezpapírový chod ordinace a finanční přehledy,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková s tím, že lékaři mají platit za licenci a uživatelskou podporu.
Přiložená faktura navíc vypadala velmi věrohodně a podvodníci se dožadovali částky 31 tisíc korun. „V několika případech se stalo, že faktury byly opravdu uhrazené,“ konstatovala policejní mluvčí.
Jedna lékařka na podvod přišla poté, co dostala e-mail od skutečné firmy, která varovala před podvody s fakturami zasílané jejím jménem. „Tím bylo ženě jasné, že se stala obětí podvodu. Vše si ověřila u opravdové firmy, od které program má, a ta jí potvrdila, že dochází ke zneužití jejich jména,“ sdělila mluvčí Bočková.
Další lékařka přišla na nesrovnalosti při zpětné kontrole e-mailů. Policisté už zahájili vyšetřování kvůli trestnému činu podvodu. Pakliže pachatele odhalí, hrozí jim až dvouleté vězení.
„Apelujeme hlavně na lékaře, aby věnovali pozornost příchozím e-mailům s přiloženými fakturami a před odesláním peněz je důkladně zkontrolovali. Není od věci si před zaplacením fakturu u reálné firmy telefonicky ověřit,“ upozornila policistka Bočková.