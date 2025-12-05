Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům

Ostravští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy, kteří podvodem inkasovali v součtu téměř tři miliony korun z dávek určených na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Nabízeli cizincům pomoc při vyřízení humanitární dávky, a pak zneužili jejich identitu a čerpali peníze. Za ty jezdili na drahé dovolené a nakupovali po internetu.
Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců. | foto: Policie ČR

Dvojice mužů od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 zneužívala nevědomosti a tísně více než sedmi desítek žen z Ukrajiny, jejichž identitu pak zneužívala.

Nejprve Ukrajinky oslovili s nabídkou, že jim pomohou s vyřizováním humanitární dávky. „Následně, již bez jejich vědomí a za zneužití získaných bankovních identit žen, měli jejich jménem elektronicky podávat žádosti o příspěvek. V podaných téměř 750 žádostech ale měly být pro doložení nároku na dávku úmyslně uvedeny mylné a nepravdivé informace,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců.

Konkrétně šlo o příspěvek na bydlení pro solidární domácnosti, který do července 2023 stát na základě žádosti o finanční podporu vyplácel ubytovatelům, jež poskytovali zdarma ubytování cizincům s dočasnou ochranou, tedy uprchlíkům z Ukrajiny.

Dávky vyplacené na základě podaných žádostí šly do kapsy dvěma podvádějícím mužům. „V součtu se jednalo o škodu způsobenou České republice ve výši téměř 2,8 milionu korun. Kdyby byly proplaceny další podané žádosti, které úřad práce zamítl, navýšila by se škoda o více než 3 miliony,“ vyčíslila Štětínská.

Spolu se svými partnerkami, které věděly, že jde o peníze z trestné činnosti, pak muži jezdili na drahé zahraniční dovolené. „A byly u nich zaznamenány tisíce transakcí na internetových obchodech,“ dodala policejní mluvčí.

Fiktivní otec, falešné zaměstnání. Přibývá triků, které dojí štědré německé dávky

Muže policisté obvinili z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, jejich partnerky z legalizace výnosů z trestné činnosti. „Všichni jsou středního věku, cizinci – občané EU - z jihovýchodu střední Evropy s přechodným pobytem v České republice,“ naznačila Štětínská.

Dodala, že se jedná o ojedinělý případ, u kterého kriminalisté museli rozplést obrovské množství informací. „Věnovali se okolnostem podávání žádostí, stejně tak souvisejícím finančním tokům a transakcím, kde například pomohlo k zachycení a znázornění situace vytvoření grafů. Proběhly domovní prohlídky, policisté zajistili například nemovitost, motocykl a určitou finanční částku v cizí měně,“ uzavřela mluvčí s tím, že vyšetřování i dál pokračuje.

Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Premium
Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy

Dvanáct tisíc lidí žijících na místě, které od nepaměti trápí povodně. Opavské sídliště Kateřinky, vůbec největší sídlištní zástavba ve městě, stojí přímo na nivě řeky Opavy. Hlavní architekt města...

3. prosince 2025

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Hlučín odkoupí více než padesát domů s bývalými byty OKD, nyní vlastněné...

Poslední kroky k vůbec největšímu majetkovému projektu v novodobé historii města posvětili hlučínští zastupitelé. Město na Opavsku od společnosti Heimstaden Czech odkoupí 527 bytů v 53 bytových...

3. prosince 2025  10:23

