Třinečtí kriminalisté nyní vyšetřují dva muže z Karvinska ve věku 19 a 23 let, které obvinili z vydírání a úvěrového podvodu.
Trestní stíhání se týká jejich počínání na sociálních sítích. Tam se společně vydávali za mladičkou dívenku a netrvalo dlouho, aby se jim podařilo nalákat muže, kteří měli o nezletilou různorodý zájem.
Klíčovým okamžikem pak byl fakt, kdy se muži nechali přesvědčit k zaslání vlastních erotických fotografií, zřejmě na oplátku. Jenže místo pokračování internetového laškování začaly dotyčným chodit výhrůžky, že zaslané lechtivé fotografie, na kterých byli leckdy obnažení, pošlou jejich příbuzným a známým, případně o všem uvědomí policii.
„Poškození jim pak ze strachu udělovali přístup k účtům a zasílali kopie svých občanských průkazů,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Kubzová. Na jejich jména si pak mladíci také zřizovali další účty, sjednávali další půjčky a úvěry. Stručně řečeno, drancovali jejich finance, co to šlo.
Vybavení bytu, auta i nákladný život
„Každou ze svých obětí takto podle našich zjištění obrali o několik stovek tisíc korun, celková škoda se vyšplhala na více jak tři miliony,“ sdělila mluvčí Kubzová.
Jenže jejich „podnikatelský“ plán ztroskotal ve chvíli, kdy jeden z vydíraných mužů z Třinecka sebral odvahu a vše oznámil policii.
Kriminalisté nakonec rozkryli pět takových případů i s muži z jiných krajů. „Obvinění se při výslechu doznali. Jak uvedli, díky získaným penězům mohli žít nákladný a bohémský způsob života, měli si pronajmout byt a do něj nakoupit veškeré vybavení, elektroniku, značkové oblečení a také si pořídit vozidla,“ popsala policejní mluvčí, k čemu podvodníci využívali získané peníze. Nyní je nejspíše čeká soud.