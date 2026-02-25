Vyděrači se vydávali za mladičkou dívku, z mužů loudili lechtivé fotky

Josef Gabzdyl
  5:03
Na více než tři miliony korun si přišli dva mladí muži z Karvinska, kteří se na sociálních sítích vydávali za mladičkou dívenku. Když nalákali několik přespříliš roztoužených mužů, aby jim poslali své intimní fotografie, tak je začali vydírat. A dožadovali se peněz za to, že o jejich počínání pomlčí.
Pracoviště podvodníků, kteří se vydávali za mladičkou dívku a pak muže vydírali. (24. února 2026) | foto: Policie ČR

Třinečtí kriminalisté nyní vyšetřují dva muže z Karvinska ve věku 19 a 23 let, které obvinili z vydírání a úvěrového podvodu.

Trestní stíhání se týká jejich počínání na sociálních sítích. Tam se společně vydávali za mladičkou dívenku a netrvalo dlouho, aby se jim podařilo nalákat muže, kteří měli o nezletilou různorodý zájem.

Počítač podvodníků a vyděračů (24. února 2026)

Klíčovým okamžikem pak byl fakt, kdy se muži nechali přesvědčit k zaslání vlastních erotických fotografií, zřejmě na oplátku. Jenže místo pokračování internetového laškování začaly dotyčným chodit výhrůžky, že zaslané lechtivé fotografie, na kterých byli leckdy obnažení, pošlou jejich příbuzným a známým, případně o všem uvědomí policii.

„Poškození jim pak ze strachu udělovali přístup k účtům a zasílali kopie svých občanských průkazů,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Kubzová. Na jejich jména si pak mladíci také zřizovali další účty, sjednávali další půjčky a úvěry. Stručně řečeno, drancovali jejich finance, co to šlo.

Vybavení bytu, auta i nákladný život

„Každou ze svých obětí takto podle našich zjištění obrali o několik stovek tisíc korun, celková škoda se vyšplhala na více jak tři miliony,“ sdělila mluvčí Kubzová.

Jenže jejich „podnikatelský“ plán ztroskotal ve chvíli, kdy jeden z vydíraných mužů z Třinecka sebral odvahu a vše oznámil policii.

Kriminalisté nakonec rozkryli pět takových případů i s muži z jiných krajů. „Obvinění se při výslechu doznali. Jak uvedli, díky získaným penězům mohli žít nákladný a bohémský způsob života, měli si pronajmout byt a do něj nakoupit veškeré vybavení, elektroniku, značkové oblečení a také si pořídit vozidla,“ popsala policejní mluvčí, k čemu podvodníci využívali získané peníze. Nyní je nejspíše čeká soud.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.