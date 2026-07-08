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Inzerát nabízel řidičák bez autoškoly. Dívka poslala podvodníkům desítky tisíc

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  11:34
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Lidé se podvodníkům na lep chytnou i kvůli nejnemožnějším důvodům. Dokládá to případ z Karvinska, kde dívka poslala téměř padesát tisíc korun, aby získala řidičský průkaz bez autoškoly. O peníze přišla a kýžené oprávnění nevlastní.

Podvod se začal odvíjet letos v dubnu, kdy si devatenáctiletá žena v aplikaci Tik Tok všimla inzerátu, který nabízel řidičské oprávnění bez nutnosti absolvování autoškoly, a to „jen“ za poplatek 47 tisíc korun.

To bylo pro dívku nejspíše neodolatelné. Klikla na odkaz v reklamě, který ji přesměroval do aplikace Telegram, kde byla založena komunikační skupina s velmi lákavým obsahem. „Řidičský průkaz bez nutnosti složení zkoušek, bez zbytečných komplikací, se zápisem do registru,“ psalo se ve skupině. Navíc se tam slibovalo vyřízení do několika dnů a zachování diskrétnosti.

„Žena se tedy ozvala osobě, na kterou komunikační skupina v případě zájmu odkazovala. Osoba jí sdělila, že se jedná o autoškolu v Praze, kde místo ní bude docházet někdo jiný, a vše vyřídí,“ popsala policejní mluvčí Nikol Bočková.

Údajný pracovník autoškoly dívku ujišťoval, že je vše legální, ale jako zálohu požadoval zaslání deseti tisíc korun. To zájemkyně učinila.

O něco později podvodník alias pracovník autoškoly volal „radostnou novinu“, že už má vyhotovený lékařský posudek pro řízení motorových vozidel, za což požadoval dalších 14 800 korun.

Posel se řidičákem nikdy nedorazil

Za několik dnů se ozval opětovně s tím, že už má hotový závěrečný test z pravidel silničního provozu. „Dokonce jí uvedl, kolik získala bodů. Za splnění zkoušek si muž naúčtoval 12 200 korun,“ připojila mluvčí Bočková.

A jen o něco později oznámil, že už jsou hotové všechny potřebné dokumenty, které klientce předá další pracovník autoškoly, a to osobně do čtyř dnů. Jen tedy pod podmínkou získání dalších deseti tisíc korun, což celkově dělalo už 47 tisíc.

Přesvědčování i nátlak. Poslechněte si kyberšmejdy, kteří obrali ženu o statisíce

„Vzhledem k tomu, že navzdory zaslání částky se během slibovaných čtyř dnů nikdo nedostavil, žena chtěla kontaktovat pracovníka autoškoly. Nicméně k jejímu překvapení byla celá jejich konverzace smazána a poškozená zablokována,“ poodhalila policejní mluvčí závěr podvodu.

Dívka pochopila, že se stala obětí podvodu, a vše nahlásila policistům v Orlové. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu a nadále se případem zabývají,“ zakončila Nikol Bočková. Není jisté, zda se takových případů na území republiky nestalo více.

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