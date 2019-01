V klání podnikatelů uspěl majitel firmy na těžní stroje

Po loňském vítězství Bohumíra Blachuta a Ericha Stavaře, spolumajitelů firmy Isotra, vyrábějící žaluzie a stroje pro jejich výrobu, letos odbornou porotu přesvědčil Pavel Mohelník, spolumajitel společnosti Ferrit z Frýdlantu nad Ostravicí.



„Letos byla úroveň přihlášených podnikatelů mimořádně vysoká a dovolím si prozradit, že porota těžce vybírala krajského vítěze. Porotci by nejraději udělili krajské tituly hned dvěma osobnostem, což ale pravidla soutěže nedovolují,“ řekla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice.

„V těsném hlasování nakonec zvítězil Pavel Mohelník ze společnosti Ferrit. Svým přístupem k zaměstnancům, rodině, kolegům ve vedení firmy a k podnikání jako takovému, je přesně tím podnikatelským vzorem, z kterého si začínající podnikatelé mohou vzít příklad,“ dodala Magdalena Souček.

Vítězové EY Podnikatel roku v Moravskoslezském kraji 2018 Pavel Mohelník, Ferrit



2017 Bohumír Blachut a Erich Stavař, Isotra



2016 Jan Hasík, HSF System



2015 Rudolf Gregořica, Lanex



2014 Gevorg Avetisjan, Marlenka international



2013 Gevorg Avetisjan, Marlenka international



2012 Mieczyslaw Molenda, Gascontrol



2011 Jannis Samaras, Kofola



2010 Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, Walmark



2009 Pavel Bartoš, FITE



2008 Milan Canibal, Karvinská hornická nemocnice



2007 Tadeáš Franek, Refrasil



2006 Pavel Juříček, Brano Holding



2005 Ladislav Kraus, Bochemie



„Vůbec jsem to nečekal, je to příjemné překvapení. Není to mé osobní ocenění, ale ocenění pro celou firmu,“ řekl po vyhlášení Pavel Mohelník.

Soutěž Podnikatel roku se v Moravskoslezském kraji pořádá už od roku 2005. Za tu dobu uspělo ve čtrnácti ročnících třináct podnikatelů, Gevorg Avetisjan, majitel společnosti Marlenka international, dokázal uspět hned ve dvou ročnících po sobě, v letech 2013 a 2014.

Celkově se Moravskoslezský kraj řadí k nejúspěšnějším regionům, v celorepublikovém finále uspěli jeho zástupci celkem třikrát.

V roce 2006 to byl Pavel Juříček, majitel společnosti Brano Group, o čtyři roky později pak bratři Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, spolumajitelé společnosti Walmark, v roce 2011 pak Jannis Samaras, ovládající nápojovou společnost Kofola.

Vítěz krajského kola automaticky postupuje do celorepublikového finále, které se uskuteční 5. března v Praze. Jeho vítěz pak bude reprezentovat Českou republiku v celosvětovém finále soutěže v Monte Carlu.

Společnost Ferrit založil Pavel Mohelník v roce 1993 spolu se dvěma kolegy z bývalého zaměstnání. Původně výhradně obchodní firma se během několika let zaměřila také na výrobu důlních strojů, hlavně závěsných důlních souprav a lokomotiv.

Firma se nesoustředí jen na stroje pro těžbu uhlí, nedávno například představila kolový nakladač pro těžbu rud. „Ten jsme vyvinuli pro našeho ruského zákazníka,“ řekl letošní vítěz.

„Chceme, abychom nebyli závislí jen na uhlí, proto naše stroje pracují například v diamantových nebo rudných dolech. Těží měď, cín a podobně,“ dodal Mohelník.