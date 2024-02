Realizuje špičkové stavby. Zaměstnance beru jako partnery, říká podnikatel roku

Krajské výsledky soutěže ve středu v Ostravě vyhlásili zástupci společnosti EY, která ji pořádá.

„Úspěšní podnikatelé berou své zaměstnance jako partnery a Jan Hasík to potvrzuje. Zaměstnancům umožňuje podílet se aktivně na chodu firmy a osobně tak přispívat k jejím úspěchům na trhu. Pokud mají letošní ocenění podnikatelé něco společného, pak je to právě péče o zaměstnance,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

Vítěze vybrala nezávislá porota složená převážně z národních vítězů minulých ročníků soutěže. Kneiflová uvedla, že Moravskoslezský kraj patřil v letošním ročníku z hlediska počtu přihlášených k nejsilnějším. V loňském roce se v kraji titul neuděloval.

HSF System je ryze česká firma, která působí na stavebním trhu od roku 2002. Zaměřuje se na generální dodávky staveb a provádí kompletní střešní a fasádní opláštění moderních objektů včetně jejich rekonstrukcí. Skupina staví v Česku, na Slovensku i v dalších evropských zemích.

Daří se jí natolik, že se posunula i k developerským aktivitám. V loňském roce společnost HSF System vytvořila holding Purposia Group, do nějž začlenila 26 firem s tržbami převyšujícími ročně tři miliardy korun. Holding zaměstnává v Česku a na Slovensku více než 250 lidí.

V roce 2022 dosáhla mezinárodní skupina HSF System rekordních konsolidovaných tržeb 2,6 miliardy korun, za posledních pět let narostly tržby skupiny téměř o 72 procent. Její čistý zisk před zdaněním činil 147 milionů korun. Hasík řekl, že loňský konsolidovaný obrat skupiny činil zhruba tři miliardy korun.

Podnikání není jen o pravidlech, ale i intuici

Hasík míní, že v podnikání je důležitý vztah k lidem. „Vážím si lidí. Vážím si kolegů, vážím si zákazníků a maximálně se snažím o to, abychom se chovali celá firma férově nejenom k sobě, ale i směrem navenek. I když to momentálně třeba v některou chvíli pro nás už není výhodné, tak přece jenom držíme slovo a držíme férový přístup. To si myslím, že je taková hlavní věc, ale jinak podnikání není jenom o pravidlech, protože jinak by se to mohl naučit každý, ale je to i o intuici,“ řekl Hasík.

Uvedl, že k firmám ve svém holdingu má vztah prakticky jako k rodině. V nejbližších plánech je holding dál rozvíjet. Hasík uvedl, že holding vytvořili původně proto, aby si udělali pořádek ve vlastnické struktuře, a teď to přináší i ekonomický efekt.

Krajské kolo vyhrál už v roce 2016

„Teprve začínáme využívat těch moderně řečeno synergických efektů, které se v holdingu můžou projevit, to znamená centralizovat nákupy, centralizovat některé komodity, centralizovat personalistiku a tak dále. To jsou efekty, s kterými jsme na začátku vůbec nepočítali,“ řekl Hasík.

Hasík postoupil do celostátního finále, které bude 6. března. V kraji byl podnikatel roku vyhlášen posedmnácté. Dřívějšími vítězi soutěže v Moravskoslezském kraji byli mimo jiné výrobce dortů Marlenka Gevorg Avetisyan, ředitel Kofoly Jannis Samaras či majitel Brano Group Pavel Juříček. Hasík už soutěž vyhrál jednou, v roce 2016.

Celostátním vítězem se loni stal zakladatel investiční skupiny Rockaway Capital Jakub Havrlant. Vítěz z Česka se zúčastní světového finále. Soutěž pořádá poradenská firma EY ve světě od roku 1986.