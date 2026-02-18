Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

Darek Štalmach
  6:37
Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že „druhá kariéra“ po čtyřicítce nemusí být riskantním krokem. Analýza dat z let 2010 až 2023 zahrnula 178 388 lidí, kteří založili podnik po dosažení 40 let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Studie Slezské univerzity mírní obavy z pozdního začátku podnikání. „Více než devadesát procent podnikatelů pokračuje v činnosti i po dvou letech od založení,“ zmínila výsledek výzkumu Romana Cieslarová, vedoucí oboru komunikace Slezské univerzity.

Téměř devět z deseti podnikatelů funguje podle výsledků výzkumu i po pěti letech, po čtrnácti letech zůstávají aktivní bezmála dvě třetiny zakladatelů.

„Podnikání ve věku nad čtyřicet let tak není jen nouzovým řešením ani riskantním experimentem,“ doplnila Romana Cieslarová s tím, že naopak jde o jeden z nejstabilnějších segmentů české ekonomiky.

Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys

Stabilita firem se ale může lišit podle situace zakladatelů. „Pravděpodobnost ukončení činnosti mírně roste s vyšším věkem při založení firmy a je statisticky vyšší u žen,“ doplnila zástupkyně univerzity. Dodala, že to poukazuje na přetrvávající strukturální bariéry.

Pro hledání práce, případně pro podnikání se jako stále výhodnější jeví sektor služeb. Podle Českého statistického úřadu se do něj v posledním čtvrtletí loňského roku zapojilo 63,2 procenta všech zaměstnaných a podíl služeb dlouhodobě roste.

Podnikatelé bez zaměstnanců

Zároveň podle Českého statistického úřadu roste i počet podnikatelů bez zaměstnanců, kterých je v rámci Česka zhruba 720 tisíc. Počet těchto podnikatelů meziročně stoupl o pět procent, celkový podíl podnikatelů na zaměstnanosti dosáhl na konci minulého roku 15,9 procenta.

Do podnikání přitom podle výsledku výzkumu Slezské univerzity nevstupují primárně lidé tlačení nouzí, ale často kvalifikovaní experti a manažeři, kteří hledají autonomii a smysluplnou práci.

Počet rekvalifikací se pomalu zvedá, největší zájem mají lidé nad 50 let

„Významným ochranným faktorem je vzdělání. Nejnižší riziko vykazují vysokoškolsky vzdělaní podnikatelé působící v expertních a technických službách,“ uvedla další zjištění výzkumníků Romana Cieslarová.

Autoři výzkumu se podle ní zaměřili také na regionální rozdíly podmínek pro podnikání. „Vyšší míra ohrožení se objevuje v hospodářsky strukturálně postižených krajích,“ dokončili autoři výzkumu.

Což plně platí také pro Moravskoslezský kraj. Ten vstoupil do roku 2026 tradičním lednovým zhoršením situace na trhu práce.

Stav na trhu práce

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 6,9 procenta, zatímco v celé České republice činil 5,1 procenta. Pracovníci úřadu práce evidovali v kraji ke konci ledna tohoto roku 55 014 uchazečů o zaměstnání.

„Ke konci ledna došlo k očekávanému každoročnímu nárůstu nezaměstnanosti,“ uvedl ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop. K tomu podle něj vedlo například ukončování sezonních prací a pracovních poměrů na dobu určitou.

Počet volných pracovních míst v kraji přitom vzrostl jen nepatrně, na jedno místo připadalo v průměru 9,7 uchazeče.

Nejsložitější situace zůstává dlouhodobě na Karvinsku, kde podíl nezaměstnaných dosáhl 9,9 procenta a na jedno volné pracovní místo připadá téměř 20 uchazečů.

„Karvinsko je na tom z dlouhodobého hlediska nejhůře kvůli postupnému útlumu těžby uhlí a uzavírání dolů,“ zmínil důvody poslední eskalace problémů v končícím uhelném regionu šéf krajské pobočky úřadu práce. Jeho zaměstnanci kvůli oznámenému hromadnému propouštění očekávají v dalších měsících právě na Karvinsku pokračující nárůst uchazečů.

Ke konci ledna společně s ukončením těžby dostalo výpověď na 750 horníků z Dolu ČSM, dalších 150 zaměstnanců propustí OKD na konci února.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:37

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:31

Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na...

17. února 2026  13:55,  aktualizováno  14:07

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  12:58

Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která...

Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto...

17. února 2026  11:33

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:51

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:50

Kyberšmejdi škodili více a nebezpečněji. Používejte selský rozum, radí policie

Dva a půl týdne od začátku kybernetického útoku jsou veřejnosti k dispozici...

Boj, který nikdy nekončí. Moravskoslezská policie v loňském roce řešila více útoků takzvaných kyberšmejdů, kteří způsobili i vyšší škody. Krajský policejní šéf Tomáš Kužel sice připustil, že...

16. února 2026  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

16. února 2026  11:11

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.