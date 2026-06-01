Podezřelý z vraždy sousedky v Havířově je na psychiatrii, není schopen vypovídat

Autor:
  12:14
Policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v centru Havířova. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam podle kriminalistů v jednom z bytů napadl nejprve svého souseda a pak i sousedku. Starší žena vážným zraněním na místě podlehla. Podezřelý z útoku je údajně dlouhodobě duševně nemocný, skončil proto zatím v psychiatrickém zařízení.

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil na ni soused. (30. května 2026) | foto: Policie ČR

Incident se stal v sobotu po poledni v nejvyšším poschodí bytového domu v Dlouhé třídě. Podle neoficiálních informací tam čtyřiačtyřicetiletý muž vnikl do bytu k sousedům. Nejprve napadl seniora, kterého vytáhl na chodbu, vnikl dovnitř a začal demolovat byt a brutálně napadl zhruba pětašedesátiletou ženu.

„Ozval se hrozný křik. Ten chlap je vysoký a duševně nemocný, policie už jeho chování tady několikrát řešila. Navíc u sebe viditelně nosil nůž,“ líčila pro regionální TV Polar jedna ze sousedek. Jakým způsobem byla žena usmrcena, například zda ji útočník pobodal, policie zatím nesdělila.

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Zaútočil na ni soused

„Policisté po příjezdu na místo útočníka okamžitě zpacifikovali a zadrželi. Poskytovali současně zraněné ženě první pomoc, poté se k nim přidali i zdravotníci. Paní bohužel zraněním na místě podlehla,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Muž i sám sobě způsobil lehčí zranění, nakonec však skončil v psychiatrickém zařízení, nikoliv v cele. „Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Muž, u kterého byl test na přítomnost návykových látek i alkoholu negativní, není schopen procesních úkonů. Je v péči lékařů specializovaného zdravotnického pracoviště,“ přiblížila mluvčí Štětínská.

Kdy muž bude vyslechnut, zatím není jasné. Na znalcích pak bude nejspíše také záležet, zda podezřelý případně bude trestně stíhán, nebo dlouhodobě skončí v psychiatrickém zařízení.

Podezřelý z vraždy sousedky v Havířově je na psychiatrii, není schopen vypovídat

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil...

Policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v centru Havířova. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam podle kriminalistů v jednom z bytů napadl nejprve svého souseda a pak i sousedku. Starší žena vážným zraněním na...

1. června 2026  12:14

