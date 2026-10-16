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Tmavé vlasy, oči či ubytovna jako vodítko. Metodika zjišťování Romů pobouřila školy

Darek Štalmach
  10:00

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ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Tmavé vlasy, oči nebo ubytovna jako vodítko. Učitele a vedení některých ostravských škol zarazilo šetření ministerstva školství, které zjišťuje počty romských žáků na základě odhadů podle vzhledu či kulturních zvyklostí. Zatímco podle kritiků i pedagogů metodika zavání stereotypy, ministerstvo i odborníci postup hájí – jde podle nich o jediný způsob, jak zmapovat segregaci a diskriminaci dětí, které okolí jako Romy vnímá bez ohledu na to, zda se k původu samy hlásí.

Podle metodiky mají školy odhadovat počty romských žáků mimo jiné podle vzhledu, příjmení, kulturních zvyklostí nebo bydliště na ubytovně.

Za Roma přitom mohou považovat i dítě, které se k romskému původu samo nehlásí. Stačí, že jej tak vnímá okolí.

„Ta metodika k vyplňování údajů je vytvořena hodně nešťastně, zvláště sedm bodů k určení romského původu, jako je vzhled, jméno nebo kulturní zvyklosti, mi připomínají něco, co už v Evropě kdysi bylo a nedopadlo to dobře,“ komentovala dotazník ministerstva, s odkazem na dění za druhé světové války, ředitelka jedné z ostravských středních škol. Její totožnost redakce zná, kvůli svému pracovnímu postavení si však přála zůstat v anonymitě.

Oni se neptají, kolik etnických Romů ve škole mají, ale kolik mají ve škole dětí, které by mohly být označovány za Romy.

Miroslav Klemparostravská organizace Awen Amenca

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