Tmavé vlasy, oči či ubytovna jako vodítko. Metodika zjišťování Romů pobouřila školy

Podle metodiky mají školy odhadovat počty romských žáků mimo jiné podle vzhledu, příjmení, kulturních zvyklostí nebo bydliště na ubytovně.
Za Roma přitom mohou považovat i dítě, které se k romskému původu samo nehlásí. Stačí, že jej tak vnímá okolí.
„Ta metodika k vyplňování údajů je vytvořena hodně nešťastně, zvláště sedm bodů k určení romského původu, jako je vzhled, jméno nebo kulturní zvyklosti, mi připomínají něco, co už v Evropě kdysi bylo a nedopadlo to dobře,“ komentovala dotazník ministerstva, s odkazem na dění za druhé světové války, ředitelka jedné z ostravských středních škol. Její totožnost redakce zná, kvůli svému pracovnímu postavení si však přála zůstat v anonymitě.
Oni se neptají, kolik etnických Romů ve škole mají, ale kolik mají ve škole dětí, které by mohly být označovány za Romy.