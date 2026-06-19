„Obvinění tak získali přes deset milionů korun. Policie je stíhá za porušení autorského práva a zajistila jejich peníze i nemovitosti v hodnotě 12 milionů korun,“ potvrdila policejní inspektorka Petra Hrubá.
Detektivové oba muže odhalili na základě anonymního e-mailového oznámení. „Obvinění využili situace, kdy byl na internetu veřejně dostupný zdrojový kód populární hry. Ten upravili tak precizně, že běžný hráč neměl šanci poznat rozdíl oproti originálu,“ vysvětlila Hrubá.
Podvodníci pak hru umístili na internet, kde byla pro uživatele ke stažení zdarma.
„Hráči však mužům platili vysoké částky za vylepšené vlastnosti a charakteristiky svých virtuálních postav. Vyšetřování případu bylo pro policii mimořádně náročné,“ přiblížila mluvčí s tím, že činnost obviněných byla velmi sofistikovaná a její odhalování trvalo dlouhé měsíce.
Obviněným hrozí trest odnětí svobody až na osm let.