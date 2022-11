Zima si letos v kraji dala načas, říjen byl čtvrtý nejteplejší od roku 1961

„Pro naše území to rozhodně není obvyklé. Říjen bez sněhové pokrývky jsme od počátku 20. století zaznamenali pouze v letech 1907, 1951, 2000, 2001 a pak až letos. Hlavní příčinou této anomálie byly nadprůměrné teploty vzduchu,“ uvedla Veronika Šustková z ostravského pracoviště ČHMÚ.

Třeba na Lysé hoře byla v říjnu průměrná měsíční teplota o 3,4 stupně nad dlouhodobým průměrem. „Minimální teplota vzduchu tam klesla za celý říjen jeden stupeň pod nulu. Přitom dlouhodobá průměrná maximální výška sněhové pokrývky na Lysé hoře v říjnu je 17 centimetrů,“ řekla Šustková.

V celém Moravskoslezském kraji byla průměrná měsíční říjnová teplota 10,7 stupně, což je o 2,5 stupně nad normálem z let 1991 až 2020. Říjen byl v kraji čtvrtým nejteplejším od roku 1961.

Nejpěknější počasí bylo na Osoblažsku

Vůbec nejhezčí počasí zažívalo Osoblažsko. Stanice Osoblaha spolu s Chuchelnou na Opavsku zaznamenaly nejvyšší průměrnou měsíční teplotu v kraji, a to 12,1 stupně. Druhou nejvyšší, 12 stupňů, si připsalo Město Albrechtice, Žáry. Na stanici Osoblaha v říjnu nejvíc svítilo i slunce, a to 176, 2 hodiny. Letošní říjnový průměr pro kraj je 140,5 hodiny a už to je nadnormál.

„Nejteplejší období bylo mezi 14. a 18. říjnem a poté poslední týden měsíce. Nejteplejší den byl 17. říjen s průměrnou teplotou vzduchu v kraji 15 stupňů Celsia, což bylo 7,4 stupně nad hodnotou denního průměru,“ dodala meteoroložka.

A i tento den měli nejvyšší denní průměr, 18 stupňů, v Osoblaze. Až minulý týden se teploty vrátily k normálu. „Teploty kolem normálů očekáváme i v následujících týdnech,“ dodala meteoroložka.