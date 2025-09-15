Řeka Opava bude mít novou podobu. V obcích se rozšíří a bude se rozlévat

Žaneta Motlová
  9:54
Zatím je řeka Opava v obcích na Bruntálsku prohrábnutá těžkou technikou zhruba v tom korytě, kudy tekla před loňskou povodní. Do pěti let by ale například v Karlovicích u hlavního mostu měla mít výrazně širší koryto a také možnost rozlivu. Změny tok čekají rovněž v Široké Nivě či Vrbně pod Pradědem. Původní, předpovodňovou podobu už totiž Opava mít nebude.
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)

Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)
17 fotografií

Změny se týkají řeky Opavy, ale také jejího přítoku Opavice, cílem je zvýšit ochranu až na objem stoleté vody. Oba toky se loni v září vylily z břehů a povodeň brala vše, co jí stálo v cestě. Úpravy koryt vyplývají ze speciální odborné studie a budou znamenat i rozsáhlé stavební úpravy.

Například hlavní most v Karlovicích by se kvůli rozšíření koryta měl rozšířit o jedno pole a v dalších částech obce se počítá mimo jiné s odsazenými hrázemi. Vzniknout tam má i povodňový park, tedy území vyhrazené pro rozliv řeky v době povodní.

„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději

„Jsme součástí procesu příprav, takže hrubé obrysy už známe. Jde o to, dát řece mnohem víc prostoru a vybudovat třeba umělé rozlivy, jež sníží rychlost průtoku a pomohou provést obcí větší objem vody. Studii ještě nemáme celou v ruce, detailně se s ní seznámíme v příštích dnech,“ uvedl místostarosta Karlovic Martin Kočí.

Široká Niva v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)

Fotogalerie

zobrazit 17 fotografií

Rovněž starosta nedaleké Široké Nivy Tomáš Spáčil potvrdil, že jej tento týden čeká jednání se zástupci Povodí Odry. „Zřejmě se seznámíme s dalším postupem a s časovým harmonogramem,“ nastínil.

Studie, za kterou stojí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a už ji mají v ruce vodohospodáři, počítá se zcela novou úpravou toku v obcích. Blízkou přírodě a schopnou čelit stoleté vodě.

„Studie řeší na Opavě úsek od Nových Heřminov po Vrbno pod Pradědem v délce přibližně dvacet kilometrů. Úsek mezi Krnovem a Novými Heřminovy, dlouhý 21,7 kilometru, je součástí samostatného protipovodňového projektu Horní Opava s klíčovým prvkem – vodním dílem Nové Heřminovy. Na Opavici se pak jedná o úsek od Holčovic po Město Albrechtice,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Místo dvacetileté obce zvládnou i stoletou vodu

A dodala, že v žádné obci není v plánu plošná obnova původního stavu. „Každý úsek posuzujeme samostatně, abychom dosáhli účinné ochrany před povodněmi a zároveň se jednalo o řešení blízké přírodě i požadavkům obcí,“ uvedla.

Návrat do doby před zářím 2024 podle ní čeká jen jezy s povoleným odběrem vody či krátké části toku omezené zástavbou nebo komunikacemi. Podle Michala Krejčího z AOPK ČR jde v podstatě jen o krátký úsek u jezu Kunov.

Řeky zůstaly po povodni v provizoriu, lidé se bojí přívalových dešťů. Žádají obnovu koryt

„Výsledkem je zvýšení úrovně zabezpečení Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Široké Nivy a Nových Heřminov a jejich místní části Kunov. Návrhový průtok, to je množství vody, které koryto dokáže neškodně převést, by se tam měl zvýšit z úrovně dvacetileté povodně na povodeň stoletou,“ popsal Krejčí.

Obce ležící na toku Opavy tak čeká úplně nová koncepce protipovodňové ochrany. Počítá se s rozšířením řečiště toku v podobě širokých koryt, takzvaného štěrkonosného větvení řeky, tvorbou nových povodňových průlehů a říčních ramen i výstavbou nábřežních zdí a protipovodňových hrází. Na to se váže přestavba mostů a lávek, přebudování pevných jezů na balvanité rampy, opevnění břehů i zřízení povodňových parků.

Zkáza se vrátila, začíná se opět od nuly. Lidé na Bruntálsku už jsou zoufalí

Od prvního návrhu k uskutečnění je však podle všech zúčastněných ještě dlouhá cesta. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková upozornila, že se během projektových prací bude vše upřesňovat a bude se jednat se všemi dotčenými partnery.

„V praxi se musí ještě prověřit technická proveditelnost, pozemkové vztahy, soulad s územními plány i konkrétní požadavky obcí. Může se stát, že v této podobě při další přípravě narazí řešení na územní limity a také na zásahy do stávající infrastruktury, které nemusí být v takovém rozsahu možné,“ uvedla a zmínila i otázku finanční náročnosti.

Velké změny čekají koryto řeky Opavy v obcích Široká Niva a Karlovice.

Velké změny čekají koryto řeky Opavy v obcích Široká Niva a Karlovice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Velké změny se týkají právě Široké Nivy či Karlovic. Vyřešit se tam musí třeba odkup potřebných pozemků. „Během detailního seznámení se studií se už pravděpodobně dozvíme výčet obecních i jiných pozemků, kterých se to týká,“ poznamenal místostarosta Karlovic Martin Kočí.

Tam, kde úpravy výrazně zasáhnou do území mimo stávající koryto, se i kvůli administrativnímu procesu a získávání potřebných povolení stavět nezačne dříve než v roce 2027.

„To se týká již zmíněných obcí Karlovice a Široká Niva, kde budeme o návrzích ještě intenzivně jednat. Podstatným milníkem je pro nás dostupnost finančních prostředků v dotačních programech,“ sdělila Vlčková. Hotovo by mělo být podle současných odhadů do roku 2030.

16. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Povodňový zloděj ignoroval podmínku. Po dalších krádežích už sedí ve vězení

Na soudní tresty 31letý Rudolf Baudyš z Bohumína na Karvinsku nedbal. Za rabování při katastrofálních povodních před rokem dostal podmínku, jenže usilovně kradl dál. Opět se tak ocitl u soudu a už...

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

Řeka Opava bude mít novou podobu. V obcích se rozšíří a bude se rozlévat

Zatím je řeka Opava v obcích na Bruntálsku prohrábnutá těžkou technikou zhruba v tom korytě, kudy tekla před loňskou povodní. Do pěti let by ale například v Karlovicích u hlavního mostu měla mít...

15. září 2025  9:54

Třineckou výhru nad Libercem ke konci třetí třetiny vystřelili obránci

Góly obránců Marinčina a Nedomlela během 98 vteřin v závěrečných šesti minutách třetí třetiny hokejoví Oceláři Třinec otočili stav utkání s Libercem. Jejich výhru 4:2 ve třetím kole extraligy pečetil...

14. září 2025  20:55

Turecké hvězdy rozzáří nebe nad Ostravou. Předvedou „Zrcadlo“ nebo „Srdce“

Bude to jeden z vrcholů letošních Dnů NATO v Ostravě. Už příští víkend se nebe nad mošnovským letištěm rozzbučí motory akrobatická skupiny Turkish Stars. Na akci se vracejí po dvanácti letech a...

14. září 2025  19:19

Freudova pravnučka Příbor milovala. Umělkyni připomíná busta i výstava

Připomenout osobnost významné britské umělkyně Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, je cílem aktuální výstavy v Jane McAdam Freud Gallery v Příboře. Expozice vznikla v souvislosti s...

14. září 2025  17:07

Povodňový zloděj ignoroval podmínku. Po dalších krádežích už sedí ve vězení

Na soudní tresty 31letý Rudolf Baudyš z Bohumína na Karvinsku nedbal. Za rabování při katastrofálních povodních před rokem dostal podmínku, jenže usilovně kradl dál. Opět se tak ocitl u soudu a už...

14. září 2025  7:07

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

Jak na obměněný Baník? Ten stroj nakopneme, věří Hapal. Nováčky pochválil

Byl to zmar. Obrovský zmar. Fotbalistům ostravského Baníku první duel po výměně tří klíčových hráčů nevyšel. V osmém kole první ligy doma podlehli Liberci 0:2 a jsou na spodu tabulky. „Věřím, že se...

13. září 2025  19:51

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

13. září 2025  17:31

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:11

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“

Obyvatelé a zástupci obcí od Opavy až po ostravské Petřkovice mají optimální příležitost vyjádřit své případné námitky proti stavbě silnice I/56, takzvanému „obchvatu Hlučínska“. První veřejné...

13. září 2025  5:47

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.