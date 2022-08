Školní zahradu chrání žiletkový drát, nechala ho tam instalovat učitelka

Na zmíněné školní zahradě toho moc není, ani žádná stavba, možná i proto v ní v minulosti přespávali bezdomovci.

„To místo jsme opravili, nechali jsme tam udělat i pergolu. Bohužel tam ale lezli lidé bez domova, ráno po nich často zbyl různý nepořádek,“ uvedla asistentka ředitelky školy Ivona Neumannová.

Vysvětlila tak důvod, proč se začali zamýšlet nad tím, že místo zabezpečí. Běžný plot totiž nestačil. V období letních prázdnin, kdy byla škola zavřená, dostala jedna z učitelek za úkol zajistit zamezení vstupu do zahrady.

„Bohužel to nechala udělat špatně, dali jsme jí v tom volnou ruku. Už to víme, řešíme, jak to vymyslet jinak,“ doplnila Neumannová.

Zahrada je jen několik desítek metrů vzdálená od samotné školy. Je kolem ní nízký plot a vstupuje se tam brankou, která bývá uzamčená.

Učitelka pověřená zabezpečením zahrady o prázdninách najala odbornou firmu, která na plot připevnila takzvaný žiletkový drát. Vedení školy připouští, že takto zajištěné místo vedle cyklostezky, navíc na sídlišti, být nemůže.

Žiletkový drát proto brzy zase zmizí. „Domluvili jsme se s firmou, která nám drát zajistila, na jeho odstranění. Zároveň vymýšlíme lepší možnosti, jak se o zahradu postarat,“ uzavřela Neumannová.

Zda škola zváží jinou úpravu plotu, nebo využije například moderní elektronické zabezpečení s čidly pohybu a kamerami, zatím není rozhodnuto.

Základní škola Ostrava–Výškovice se specializuje na výuku žáků se specifickými poruchami učení a chování, jako je například ADHD. Ve třídách je oproti běžným školám zhruba polovina dětí.