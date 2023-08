Plán na zálohování PET lahví vyvolává protesty, obce se bojí o příjmy z třídění

Důvodem je totiž fakt, že v minulých letech města investovala miliony korun do třídicích linek a z prodeje zejména PET lahví mají zisk. A vynaložené investice by tak mohly přijít vniveč.

„Do roku 2029 chceme vybrat devadesát procent PET lahví,“ nastínil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Současně předeslal, že novela zákona o odpadech bude připravená ještě letos a se schválením počítá někdy v polovině příštího roku.

Ministrovu přítomnost v regionu v minulém týdnu proto využili v Novém Jičíně. „Samozřejmě jsme se ptali i na zálohování PET lahví, z čehož máme obavy,“ potvrdil novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).

Ministr je však prý ujistil, že v úpravě se počítá s patnácti procenty z lahví, které nebudou vráceny, jež by měly jít zpět obcím a městům. To by mělo údajně pokrýt výpadek příjmů kvůli zálohování.

„Společně s faktem, že čisté a nezmačkané lahve budou využity k výrobě dalších lahví, tak naše obavy ministr trochu rozptýlil. Bude to ale zásadní změna,“ konstatoval místostarosta.

Množství tříděného odpadu roste

Právě platbu z nevrácených lahví však považuje za diskutabilní starosta Bohumína a senátor Petr Vícha (SOCDEM), mezi regionálními politiky zatím největší kritik zálohování PET lahví.

„To, že obce mají získávat peníze od občanů – spotřebitelů, kteří lahev nevrátí, považujeme minimálně za neetické. Navíc svoz zálohovaných PET lahví a hliníku do míst třídění bude znamenat nesporný nárůst objemu dopravy a s tím spojený nárůst emisí skleníkových plynů. Je ministerstvo schopno vyčíslit ekologickou stopu svozu zálohovaných obalů z jedenácti tisíc odběrných míst?“ zajímá starostu.

Upozornil, že v Bohumíně, městě s více než dvaceti tisíci obyvateli, množství tříděného plastu roste. Před pěti lety to bylo necelých 300 tun, loni už 420 tun.

„Úbytkem jedné významné komodity, kterou PET lahve představují, budeme muset celý systém přenastavit a znovu hledat jeho vyváženost. Obce navíc přijdou o odměnu za provozování žlutých kontejnerů i o výnos za prodej vytříděných PET lahví,“ poukázal Vícha a posteskl si, že městům zbude povinnost starat se o nezpeněžitelné plasty, tedy obaly od potravin a další drobný odpad.

„Sběrné dvory vydělávají významnou částku“

Za zatím skryté nevýhody označil i nutnost skladovacích prostor a případně automatů na výkup pro malé prodejny, stejně tak nutnost najít místo pro prázdné PET lahve v malých bytech.

Starosta Paskova na Frýdecko-Místecku Petr Baďura (KSČM) netrpělivě čeká na další informace. „Sběrné dvory a místa nám nyní dělají poměrně významnou částku, ale pokud to opravdu pomůže ekologii, tak se přizpůsobíme,“ sdělil Baďura.

Senátor a starosta Bolatic na Opavsku Herbert Pavera (TOP 09) se nedomnívá, že by zálohování výrazně pomohlo třídění odpadu. „V současné době se třídí už docela hodně a myslím si, že by se spíše mělo jít trendem některé obaly nahradit takovými, aby se daly jednoznačně dát mezi papír, plasty nebo sklo, a ne aby u dvojobalů či trojobalů člověk nevěděl, kam to vlastně uložit,“ vysvětlil svůj náhled.

„Osobně se domnívám, že nový systém bude vyhovovat zejména těm, kdo se budou zabývat výkupem a následným zpracováním zálohovaných lahví a plechovek,“ zakončil bolatický starosta.