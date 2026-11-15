Trasa po planetách a dalších vesmírných tělesech nově čítá sto kilometrů, má 19 zastavení a rozprostírá se od Nového Dvora na Opavsku přes Opavu a Ostravu až právě na Karvinsko. Obrovskou rozlehlost a prázdnotu části vesmíru, v níž žijeme, tak promítá do skutečné krajiny.
Planetární stezka
V měřítku 1 : 627 000 000 od modelu Slunce (kašna Koule v Opavě) jsou v krajině umístěné modely vesmírných objektů.
Ty jsou také vůči „opavskému Slunci“ ve stejném poměru jako vzdálenost od něj zmenšené.
Nacházejí se blízko turistických cílů (Arboretum Nový Dvůr, kostel sv. Hedviky v Opavě či Dolní oblast Vítkovice).
Historie projektu sahá do roku 1997 a stojí za ním tehdejší primátor Opavy Jan Mrázek a opavský podnikatel a filantrop Břetislav Tůma.
Opavský model měl původně jedenáct zastavení – kromě Slunce a jeho osmi planet také planetku Pluto a zastavení s planetkami Silesia a Oppavia.
V Petřvaldu se nedaleko tamního městského úřadu usídlila vesmírná sonda Voyager 1, vůbec nejvzdálenější lidmi vytvořený objekt v historii vesmíru. „Místo odpovídá její současné vzdálenosti od Slunce v Opavě při měřítku 1 : 627 000 000,“ uvedl Martin Morcinek z petřvaldské radnice.
Lidé tam najdou nejen model putování sondy, ale i mapový informační panel o celé stezce.
Petřvaldské zastavení je součástí posledního rozšíření stezky, kdy na ní přibylo sedm nových objektů. Původní trasa z Opavy přes Milostovice a Stěbořice k Arboretu v Novém Dvoře, kde se nachází Pluto, se rozrostla i opačným směrem.
„Vznikly čtyři transneptunické objekty, heliopauza a pozice Voyagerů 1 a 2. Kdybych to chtěl promítnout na oblohu, mohl bych aktuálně říci, že jsme se technicky dostali k heliopauze, tedy na jeden magnetický vliv Slunce,“ uvedl David Slosarczyk z Matematického ústavu Slezské univerzity.
Doplnil, že jde pravděpodobně o poslední rozšíření vesmírné stezky. „I když stále existují další zajímavá tělesa a měsíce planet, které by stály za úvahu. Je to však i otázka financí, vznik jednoho zastavení se blíží sto tisícům korun,“ konstatoval Slosarczyk.
Například ve Štítině tak lidé najdou trpasličí planetu Haumeu, v Dolní oblasti Vítkovice heliopauzu či v ostravské zoo sondu Voyager 2. „Model putování Voyageru 2 byl zoo nabídnutý i ze symbolického důvodu, protože směřuje k souhvězdí Páva,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.