To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Petra Sasínová
  17:22
Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali, když viděli množství domů, které architekti ze studia Gogolák a Grasse nakreslili v okolí tamní Staňkovy a podél Výškovické ulice.
Fotogalerie3

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu Jih. (26. ledna 2025) | foto: Studio gogolák+grasse

Vedení obvodu Jih, kam sídliště u Bělského lesa patří, studii zadalo v reakci na petici proti záměru postavit tam pětadvacetipatrový mrakodrap.

„Nebude to sice jako v Dubaji, ale chcete tady postavit bulvár jako v Paříži?“ reagovala obyvatelka Soňa Suchomelová zklamaně. „Výškovice jsou úžasný celek plný zeleně. A vy to tady chcete v podstatě jen zastavět,“ kritizovala.

„Jsme tady kvůli zeleni, máme malé děti. Teď ale zvažujeme odstěhování,“ přidala se žena, na niž v malém sále Základní školy Šeříkova nezbyla židle.

Lidé vykřikovali jeden přes druhého, byť je organizátoři z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) žádali, aby mluvili, když dostanou slovo. „Mladí lidé odcházejí. Není tady práce. Pro koho tady chcete stavět?“ ptal se podrážděně starší muž.

Architekt Lukáš Grasse vysvětloval, že jde jen o studii a neznamená to, že nakreslené domy někdo za dva roky postaví. „Ukazujeme, jaké jsou tady možnosti, určujeme plochy pro výstavbu, infrastrukturu, komunikace,“ shrnul Grasse.

Sídliště toho nyní mnoho nenabízí

Tomáš Zetek z MAPPA dodal, že jde taky o prevenci chyb. „Město se tak může vyvarovat neuvážených prodejů, které by mohly budoucí rozvoj zkomplikovat,“ vysvětlil Zetek. Místostarosta Jihu Radim Ivan prohlásil, že v zájmu udržitelnosti je nová výstavba nezbytná. „Vyplývá to z vědeckých zkoumání. A tato lokalita patří z hlediska výstavby mezi strategické,“ řekl.

Architekti potvrdili, že hustota obyvatel v lokalitě je sedmdesát obyvatel na hektar, avšak pro udržitelnost je potřeba aspoň sta lidí na hektar. „Jinak se neuživí obchody, služby,“ shodli se.

Lidé uznali, že kromě supermarketu a náleven vzniklých z bývalých školek toho sídliště moc nenabízí. Grasse upozornil, že tým respektuje současnou zástavbu, proto navrhl nové domy hlavně kolem Výškovické ulice. Ta by mohla být lemovaná dvojitým stromořadím a domy s obchody a službami.

Libuše Lepiarzová ze Staňkovy ulice se uklidnila, že s mrakodrapem, který měl stát kousek od jejího domu, studie nepočítá. Nová výstavba je posunuta dál a má mnohem méně pater. O záměru mrakodrapu bude podle Ivana ještě jednat město, které je vlastníkem pozemku.

Plánovaná zástavba se týká prostoru mezi ulicemi Výškovická a Staňkova v části Výškovice v ostravském obvodu Jih.

Plánovaná zástavba se týká prostoru mezi ulicemi Výškovická a Staňkova v části Výškovice v ostravském obvodu Jih.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

26. ledna 2026  17:22

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat....

Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové...

26. ledna 2026  15:35

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Pro medvědy i losy. V Beskydech se po dvaceti letech sporů začal stavět ekodukt

Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11

Po dlouhých letech čekání začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou ekoduktu nad velmi frekventovanou silnicí I/68 u Mostů u Jablunkova na Třinecku. Stavba nazývaná také jako šelmochod by...

26. ledna 2026  12:34

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o...

26. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  10:32

Konec nadějí turistů i cyklistů. Ze zpřístupnění obory na Osoblažsku sešlo

ilustrační snímek

Zhruba jednou do měsíce se chodil lékař Marek Šťastný podívat k branám obory Víno na Osoblažsku. „Její ohlášené zrušení mi udělalo radost. Zkrátilo by mi o pět kilometrů cestu do práce, jezdil bych...

26. ledna 2026  9:55

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Stále pomáhá jiným, nyní musí i sobě. Záchranářka z Třince bojuje s rakovinou

Třinecká záchranářka Zuzana Klusová navzdory těžké nemoci stále vyjíždí do...

Má rakovinu, ale i tak stále vyjíždí pomáhat lidem. Lékařka záchranné služby v Třinci Zuzana Klusová i přes těžkou nemoc stále slouží a pomáhá, nyní však potřebuje pomoc sama. S léčbou, na kterou...

25. ledna 2026  17:05

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Poodří má novou přírodní rezervaci. Hnízdo orla mořského lidé uvidí i z vlaku

Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady.

Jistebnické mokřady tvoří tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. A to je nová přírodní rezervace, kterou vyhlásila 19. ledna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala...

25. ledna 2026  6:39

Už i na pěstování brambor dopadá změna klimatu, říká farmář roku z Chlebovic

Libor Janečka už od začátku vsadil na pěstování brambor. Jeho farma je jimi...

Před revolucí dělal na šachtě, ale už tehdy se Libor Janečka po práci věnoval činnosti, která živila generace jeho předků, tedy zemědělství. Na začátku 90. let se k ní vrátil naplno a zaměřil se...

24. ledna 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.