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Berete nám kus historie, nebudeme ho pít. Patriot brojí proti přesunu Ostravaru do Prahy

Petra Sasínová
  5:05
Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.

Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady. | foto: Molson Coors

Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.
Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.
Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.
Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.
8 fotografií
Plánovaný konec výroby piva v ostravském Ostravaru a přesun výroby do Prahy, který před necelými dvěma týdny oznámili majitelé pivovaru, naštval ostravského patriota Dušana Marečka. Vlastníkovi pivovaru poslal protestní dopis, spustil petici a chystá se organizovat bojkot ostravského piva vařeného v Praze.

„Jako patriot, dlouholetý a věrný konzument vám říkám, že tohle si líbit nenecháme. Na ten váš pražský centralismus jsme už těžce alergičtí,“ upozornil ve výzvě odeslané představenstvu Pivovarů Staropramen i jejich americkým vlastníkům z Molson Coors Mareček, jenž pracuje jako projektový manažer a revizní technik.

„Nejsme žádná kolonie, abyste nám brali další kus historie, zavírali nám fabriky pod nosem a mysleli si, že se dá všechno řídit a vařit z Prahy,“ napsal a poukazoval také na „chacharskou hrdost obyvatel rázovitého regionu“.

Je přesvědčený, že pokud se Ostravar bude vařit v Praze, na Ostravsku jej lidé už pít nebudou.

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S postupným zánikem značky podle něj počítá i samotné vedení. „Podle informací z pivovaru značku Ostravar utlumí, zůstane Černá Barbora a Mustang, který se, na rozdíl od Ostravaru, po změně receptury chytil,“ řekl. O propagaci značky Mustang svědčí podle něho i přejmenování ostravské sportovní haly na Mustang Arénu.

V dopise i petici za záchranu výroby v Ostravě, kterou zatím podepsalo asi dvě stě padesát lidí, žádá přehodnocení rozhodnutí o ukončení vaření piva v Ostravě a prověření možností prodeje pivovaru místnímu investorovi, který by pokračoval v pivovarnické tradici pod značkou Ostravar.

„Zatím jsem nedostal odpověď,“ uvedl Mareček, který už spustil aktivní odpor. Začal údajně obcházet majitele ostravských pivnic a restaurací, které čepují Ostravar s tím, aby odmítli pražskou variantu tohoto piva vůbec odebírat.

„Jako zákazníci i hospodští budeme iniciovat jednání s Plzeňským Prazdrojem, abychom na pípách hromadně přešli na nošovický Radegast,“ líčil Mareček. Je přesvědčený, že centralizací vlastník Ostravaru nezíská efektivitu, ale přijde o celý trh v moravskoslezském regionu.

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

Podle šéfů Pivovarů Staropramen firma s tímto trhem, který řadí ke klíčovým, počítá i po přesunu výroby na pražský Smíchov. „Chceme napříč regionem zachovat silné vztahy se zákazníky a obchodními partnery i distribuční zázemí,“ uvedl šéf společnosti Pivovary Staropramen v Česku a na Slovensku Martin Čermák.

Vlastník pivovaru: Značku Ostravar zachováme

Rušení výroby v Ostravě společnost zdůvodnila hlavně klesající spotřebou piva a rostoucími náklady. „Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké jsme v posledních letech učinili. Musíme však zajistit dlouhodobou udržitelnost byznysu, provozní efektivitu a konkurenceschopnost výroby piva v České republice do budoucna,“ vysvětloval Čermák.

Vlastníci Pivovarů Staropramen také odmítají, že by měli v plánu zrušit značku Ostravar.

Pivovar Ostravar ukončuje svou výrobu. Ta se přesouvá do smíchovského Staropramenu. (8. říjen 2026)
Ostravar Desítka
Pivovar Ostravar ukončuje v Ostravě svů výrobu. Stane se příští rok 2027. (8. října 2026)
Ostravar 12 Ze spilky
8 fotografií

„Klíčové značky vařené v Ostravě – Ostravar, Mustang i Černá Barbora – zůstanou součástí našeho portfolia i po převedení výroby do Prahy. Zachováme nejen recepturu a vysokou kvalitu, ale především charakteristickou chuť a vlastnosti. Na výrobu v Praze bude dohlížet bývalý dlouholetý ostravský sládek, který stál za klíčovými recepturami,“ uvedla mluvčí Pivovarů Staropramen Kateřina Pavlíková.

Signatáři petice vyzývají také ostravské politiky, aby se zajímali o možnost záchrany značky Ostravar. Podle kandidáta na primátora Richarda Vereše (ANO) by se mělo město rozhodně zabývat možným budoucím využitím areálu. Příští rok, kdy chce vlastník výrobu piva v Ostravě ukončit, uplyne sto třicet let od založení pivovaru.

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