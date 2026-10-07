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Náročný zásah za tmy. Muž na Opavsku se polil vroucím olejem, povolali vrtulník

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  10:01

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Na lety za tmy se musí letečtí záchranáři předem dobře připravit. | foto: ZZS Moravskoslezského kraje

Složitý zásah za sebou mají letečtí záchranáři v Moravskoslezském kraji. V úterý večer vyráželi do Píště na Opavsku k muži vážně popálenému vroucím olejem. Čekal je let za tmy a přistání na neznámém místě, aby zraněného mohli co nejrychleji a nejšetrněji transportovat do popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě.

Do Píště, kde se muž polil vroucím olejem, vyrážela v úterý po deváté hodině večerní jak pozemní posádka záchranářů, tak i vrtulník. „Šestačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny až třetího stupně téměř na deseti procentech povrchu těla, konkrétně na břiše, v třísle a na levostranných končetinách,“ popsal mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

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Zdravotníci na místě provedli sterilní krytí popálených ploch, zajistili důležitý tepelný komfort pacienta a nitrožilně podaly potřebná léčiva. Ve stabilizovaném stavu pak muže transportovali na popáleninové centrum do Fakultní nemocnice Ostrava.

Podle mluvčího byl zásah výjimečný právě nočním letem vrtulníku. „Před letem za tmy je velmi důležitá příprava celé posádky. Mezi základní úkony patří výběr vhodné plochy již před letem a proaktivní řízení rizika během celého zásahu. Mezi nevhodné překážky patří hustá zástavba, elektrické vedení, vysoký porost a nerovný terén,“ přiblížil Humpl.

Ostravská letecká záchranná služba používá k letům za tmy přístroje pro noční vidění.

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I přesto, že v ostravské letecké záchranné službě dnes již běžně používají prostředky pro noční vidění, jedná se o velmi náročnou a specifickou činnost, která má svá omezení jak během letu, tak především ve fázi přistání.

„Snaha veřejnosti o osvětlení přistávací plochy proto není na místě a silné světlo může negativně ovlivnit či znemožnit přistání. Co naopak letecké posádce pomáhá, je vytvoření volného prostranství a zajištění volných lehkých předmětů, které by mohly vlivem proudění vzduchu odletět,“ doplnil Humpl.

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