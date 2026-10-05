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Muž přišel při řezání dřeva na cirkulárce o prsty, pomohl rychlý zásah rodiny

Dalibor Maňas
  8:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS Moravskoslezského kraje

V obci Písek na Frýdecko-Místecku utrpěl v sobotu odpoledne dvaapadesátiletý muž vážné zranění ruky při řezání dřeva na cirkulární pile. Díky rychlému zásahu rodiny, pozemních záchranářů a vrtulníku se podařilo zajistit transport pacienta i odřezaných prstů do ostravské fakultní nemocnice k možné reimplantaci.

Muž si při práci na kotoučové pile způsobil vážné poranění, když řezal dřevo.

„Silně krvácející zranění mu ošetřili rodinní příslušníci. Na místě spolu s pozemními záchranáři zasahoval také záchranářský vrtulník, aby zajistil rychlý transport pacienta do specializovaného centra v Ostravě,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„Muž utrpěl ztrátové poranění na horní končetině. Záchranáři ho ošetřili a končetinu mu znehybnili přiložením dlahy. Dále bylo nutné správně ošetřit také odřezané prsty, aby se specialisté v nemocnici mohli pokusit o jejich reimplantaci“ poznamenal mluvčí.

„Po nitrožilním podání léků tlumících bolest a infuzních roztoků byl muž transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava, kde si jej ve stabilizovaném stavu převzal lékař z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky,“ dodal Humpl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Muž přišel při řezání dřeva na cirkulárce o prsty, pomohl rychlý zásah rodiny

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