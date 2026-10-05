Muž si při práci na kotoučové pile způsobil vážné poranění, když řezal dřevo.
„Silně krvácející zranění mu ošetřili rodinní příslušníci. Na místě spolu s pozemními záchranáři zasahoval také záchranářský vrtulník, aby zajistil rychlý transport pacienta do specializovaného centra v Ostravě,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
„Muž utrpěl ztrátové poranění na horní končetině. Záchranáři ho ošetřili a končetinu mu znehybnili přiložením dlahy. Dále bylo nutné správně ošetřit také odřezané prsty, aby se specialisté v nemocnici mohli pokusit o jejich reimplantaci“ poznamenal mluvčí.
„Po nitrožilním podání léků tlumících bolest a infuzních roztoků byl muž transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava, kde si jej ve stabilizovaném stavu převzal lékař z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky,“ dodal Humpl.
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