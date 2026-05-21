Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nechceme z Ostravy skanzen, říkají Piráti. Ve volbách si přejí přes deset procent

Josef Gabzdyl
  16:26
Nejméně deset procent hlasů a účast v koalici bez SPD a komunistů. Takové jsou základní cíle Pirátů v podzimních komunálních volbách v Ostravě. Lídrem jejich městské kandidátky se stal místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha.

Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy. Jednička kandidátky z roku 2022 Andrea Hoffmannová předává stranický slogan letošnímu lídrovi Rostislavovi Řehovi. (21. května 2026). | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

„Nutností je samozřejmě překročit pětiprocentní hranici zvolení. Naším přáním je pak deset procent a více,“ konstatoval dvaapadesátiletý Řeha.

Před čtyřmi roky Piráti získali 5,81 procenta hlasů, což jim vyneslo tři zastupitelské mandáty. Lídryní tehdy byla Andrea Hoffmannová. Jenže ta se loni stala i poslankyní a nechce kumulovat funkce.

Piráti se v předvolebním programu zaměřují především na projekty, které omezí úbytek počtu obyvatel. Chtějí tak například řešit problémy s bydlením, plánují proměnu veřejného prostoru a zaměří se i na vzdělání. „Nechceme z Ostravy skanzen,“ zdůraznil lídr Řeha.

Piráti v kampani sázejí na téma bydlení. Volební heslo mají „Ať to tu žije!“

Co se týče povolebního vyjednávání, mají ostravští Piráti dva subjekty, se kterými spolupracovat nechtějí. „Těmi jsou SPD a také komunisté, u nás kandidující jako Ostravská levice,“ podotkl Řeha.

Své lídry oznámilo už více stran a hnutí v Ostravě. Například koalici SPOLU povede dosavadní primátor Tomáš Dohnal z ODS, hnutí ANO starosta Slezské Ostravy Richard Vereš, SPD krajský radní Peter Harvánek a uskupení Starostové pro Ostravu starosta obvodů Radvanice a Bartovice Aleš Boháč.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Hantavirus na vlastní kůži: tělo ochromí únava a bolest, následky cítím i po letech

Premium
ilustrační snímek

Běžný člověk o jeho existenci často ani neví. Když se s ním ale setká, pošle jej hantavirus bez varování rovnou k zemi. Nemoc je bolestivá a diagnózu lékaři nezjistí hned, zpočátku se totiž tváří...

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

Nechceme z Ostravy skanzen, říkají Piráti. Ve volbách si přejí přes deset procent

Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy....

Nejméně deset procent hlasů a účast v koalici bez SPD a komunistů. Takové jsou základní cíle Pirátů v podzimních komunálních volbách v Ostravě. Lídrem jejich městské kandidátky se stal místostarosta...

21. května 2026  16:26

Ovlivnili tendry za 100 milionů na údržbu bytů v Havířově, obvinila NCOZ dvacet lidí

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájila trestní stíhání dvaceti fyzických osob kvůli ovlivňování veřejných zakázek malého rozsahu v...

21. května 2026  11:48,  aktualizováno  15:36

Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Když Brazilec Kahuan Vinícius svým druhý gólem v utkání zvýšil v nastavení na 3:1, karvinští fotbalisté i celý realizační tým se seběhli pod tribunu ke svým fanouškům. I brankář Vladimír Neuman...

21. května 2026  13:50

Severní spoj uleví přetíženým ulicím, námitky kvůli Turkovu jsou vypořádány

Šestikilometrový úsek dálnice D1 z Bohumína na státní hranici s Polskem, kde na...

Dlouho připravovaný Severní spoj v Ostravě získal pravomocné územní rozhodnutí, což otevírá cestu k propojení Poruby s dálnicí D1 a odlehčení přetížených komunikací. Po vypořádání námitek týkajících...

21. května 2026  11:40

Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Technická likvidace poslední činné černouhelné šachty v zemi, dolu ČSM ve...

Útlum poslední činné černouhelné šachty, dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, pokračuje rychleji, než těžaři předpokládali. Podle vedení společnosti OKD by práce v podzemí i na povrchu mohly skončit o...

21. května 2026  9:06

Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které se veřejnosti otevře 1. června po rok trvající rekonstrukci. Moderní technologie funguje na systému...

21. května 2026  7:31

Nymburk se v semifinále nezdržel, Opavu porazil ve čtyřech zápasech

Isaiah Gray brání Vojtěcha Hrubana.

Nymburští basketbalisté jsou podvaadvacáté v ligovém finále, v němž budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98:86 a sérii ovládli 4:0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic...

20. května 2026  21:15,  aktualizováno  22:25

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

20. května 2026  21:41

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

20. května 2026

I odpůrci pochopili, že Nové Heřminovy budou fungovat. Je to priorita, říká šéf povodí

Premium
Nový generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. (19. května 2026)

Jedním z hlavních úkolů nového generálního ředitele Povodí Odry Miroslava Janoviaka bude urychlit přípravu stavby přehrady v Nových Heřminovech. V rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že vodní dílo by mohlo...

20. května 2026

Pendolino bude z Prahy do Opavy jezdit častěji, přibudou dva nové spoje

Super City Pendolino 680

Mezi Opavou a Prahou přibudou v červnu nová přímá spojení. Pendolino nyní bude jezdit z Prahy do Opavy také ve čtvrtek odpoledne a v opačném směru pak v pátek dopoledne. Zatím jezdil přímý SC Opavan...

20. května 2026  14:02

Unikátní textilní dílna v Krnově zůstává zavřená. Po povodni chybí peníze

„Za dvě hodiny mívám respirátor úplně černý. Většinou se svazky probírám dvě až...

Měl to být velkolepý výstavní projekt, plány na jeho vznik ale před necelými devíti lety zmařil rozsáhlý požár. Po něm se odborníkům postupně podařilo obnovit dílnu krnovské textilky Karnola,...

20. května 2026  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.