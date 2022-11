Nejen sběr a nudné schůzky. Pionýr měl často bohatou činnost, říká historik

„Členstvím v Pionýru režim celou generaci dětí připravoval na dospělý život. Že se stanou členy svazu mládeže, případně i komunistické strany,“ popsal.

Jedna část společnosti má s Pionýrem osobní zkušenost, ta druhá, mladší, ale mnohdy neví, o co šlo. Jak byste jim to vysvětlil?

Byla to organizace, k jejímuž členství dospěli téměř všichni žáci školou povinní. Měla pracovat s mladou generací a přes organizovaný volný čas otisknout politický a ideový aspekt režimu do dětství. Zážitky a pocity spjaté s Pionýrem se ale hodně liší. Záleželo na tom, jakého měl kdo vedoucího nebo jaké politické klima panovalo v konkrétní škole. Někde to byla děsná otrava a nuda a někde mohl být čas strávený v Pionýru zajímavý.