Picasso v Ostravě. Galerie představuje grafické listy legendy malířství

Petra Sasínová
  8:58
Poprvé se tento týden Galerie výtvarného umění v Ostravě pochlubila grafikami jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století Pabla Picassa, které loni získala do své sbírky. Jedná se o grafické listy provedené technikou leptu z roku 1937.
Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje grafiky slavného španělského malíře Pabla Picassa z roku 1937. (19. března 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Slavný malíř těmito listy reagoval na krutosti občanské války v rodném Španělsku a vybombardování města Guernica.

Dvě grafiky tvořené dohromady osmnácti výjevy s názvem Sen a lež Franca doprovází Picassův originální surrealistický text, který si teď mohou přečíst návštěvníci galerie.

„Víme, že dědeček majitele, od kterého jsme Picassovy grafiky v minulém roce koupili, je získal na světové výstavě v Paříži v roce 1937,“ uvedl ředitel krajské galerie Jiří Jůza.

Jméno prodávajícího nechtěl prozradit, ale pochází prý ze známé pražské rodiny, jejíž kořeny sahají k Masarykům, zároveň je propojená i s Ostravou.

Galerie měla už v minulosti ve sbírkách Picassovy práce vytvořené technikou kvaše, které však v devadesátých letech vrátila původním majitelům.

„Bylo to spravedlivé navrácení. Ale jsem rád, že se nám podařilo díky podpoře krajského úřadu získat nové Picassovy věci,“ zdůraznil Jůza.

Grafiky z roku 1937 vévodí aktuální výstavě v mezipatře Domu umění. Zahrnuje desítky vybraných maleb a grafik z výjimečné mezinárodní sbírky, která se vztahuje k době, kdy tvořil právě Picasso.

„Jedná se například o malby Oskara Domíngueze, Roberta Gonzáleze, Ilji Jefimoviče Repina a řady dalších,“ řekl ředitel a zároveň kurátor výstavy Jůza s tím, že expozice bude k vidění do 10. května..

Aktuálně je v Domě umění, jenž si připomíná sto let trvání, k vidění mimořádná expozice ze sbírek s názvem Metelice do očí. Současnou tvorbu prezentuje Milan Lasota s výstavou Fáze a doteky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.