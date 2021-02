Žalobkyně bourala s 3,4 promile. Může za to i koronavirus, řekla soudu

Nehoda se stala loni 30. dubna okolo patnácté hodiny v ostravské části Koblov. Škoda Octavia řízená 54letou Tittkovou přejela v jedné ze zatáček na Koblovské ulici do protisměru, kde se střetla se Škodou Felicií.

„Vůbec nebrzdila a já neměla kam uhnout, následoval silný náraz. Auto za mnou zastavilo, jeho řidič byl policista, který pak hned zavolal své kolegy a záchranku. Paní Tittková měla hlavu na volantu a muž říkal, že je z ní cítit alkohol. Nemohla skoro vůbec mluvit a sotva se udržela na nohou,“ líčila řidička nabouraného vozu. To ještě nevěděla, že ji nabourala státní zástupkyně. „Když jsem se to dozvěděla, tak to byl šok,“ přiznala.



Dechová zkouška alkohol prokázala, státní zástupkyni naměřili 3,45 promile, později v nemocnici asi hodinu poté ještě 3,16 promile. Řidička felicie měla odřeniny a hematomy, silně ji bolela krční páteř. „A dodnes mám psychické problémy,“ upozornila.

Tittková vinu přiznala a jak uvedla, svého počínání velmi lituje. Při výpovědi u soudu několikrát plakala. „Udělala jsem velkou chybu, psychicky jsme nezvládla tehdejší situaci s koronavirem a nouzovým stavem,“ vypověděla.

Vzpomínala, že měla velký strach o svého osmdesátiletého otce a každý den za ním ráno před prací jezdila. „A on mi ten den řekl, že se necítí dobře a má teplotu, tak jsem byla v hrůze, že ačkoliv jsme všechna opatření dodržovali a otec nevycházel ven, tak se nakonec nakazí, přičemž má řadu dalších chorob. Měla jsme velký strach,“ líčila.

Ve skříni v zaměstnání měla lahev vodky

To jí prý tak vynervovalo, že když dojela do práce, pořád na to musela myslet. „Ve skříni jsem měla lahev vodky, co jsem dostala jako dárek. Tak jsem sáhla po alkoholu. Bohužel jsem pak usedla za volant,“ řekla.

Tittková uvedla, že podezření na koronavirus se u otce naštěstí nepotvrdilo. Jak uvedla svědkyně, otec Tittkové přijel i k nehodě, kde dceři vytýkal, že jí přeci říkal, ať nejezdí, ale než si došel pro klíče od vozu, tak odjela.

Soudu obžalovaná sdělila, že od nehody abstinuje a vyhledala odbornou psychologickou pomoc. Od listopadu pak byla postavena mimo službu, což znamená snížení platu o padesát procent, přičemž kárné řízení za pití alkoholu v pracovní době jí poloviční mzdu snížilo o další deset procent. Další kárné řízení bylo pozastaveno po pravomocného skončení současného trestního řízení.

Státní zástupkyně se zraněné ženě omluvila a poslala jí přes šedesát tisíc korun za způsobenou újmu, zaplatila i veškeré náklady na opravu automobilu.

Nehoda pod vlivem alkoholu už v roce 2004

Od ledna pak dobrovolnicky pracuje v domově seniorů. „Docházím tam průměrně čtyřikrát týdně, pomáhám tam klientům i sestřičkám. Když jsem byla postavena mimo službu, tak jsem chtěla být prospěšná,“ vysvětlila.

Tittková měla podobný problém už roce 2004, i tehdy havarovala pod vlivem alkoholu. „To jsem byla na návštěvě těžce nemocného kolegy, nemoc měl v posledním stadiu,“ poznamenala nyní. Tehdy bylo její počínání řešeno jako přestupek.

Nyní Tittkové hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky trestní sazba půl roku až čtyři roky vězení. Rozsudek zatím nepadl, líčení bylo odročeno na konec března.