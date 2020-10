Fulnek plánuje síň slávy tenistky Kvitové, připomene její začátky i trofeje

Takřka sedmitisícové městečko je známé v souvislosti s učitelem národů Janem Ámosem Komenským, který tam v letech 1618 až 162 žil a učil. Ve Fulneku má své muzeum, nedávno opravené, a stal se i čestným občanem. Stejnou poctu získala v roce 2011 po svém první vítězství ve Wimbledonu i tenistka Petra Kvitová. A město nyní plánuje otevření její síně slávy.

Kvitová sice u svého jména mívá jako rodiště nedaleký Bílovec, ale tam pobývala jen pár dní po svém narození v tamní porodnici. Jinak vyrůstala ve Fulneku, kde také začala hrát tenis. Žije tam i její rodina, vždyť její otec v městečku býval radním a její bratr je nyní zastupitelem. Ostatně právě Fulnek byl místem, kam Kvitová přijela z Londýna ukázat slavný vítězný wimbledonský talíř.

„Chceme vzdát hold sportovkyni, jež Fulnek proslavila ve světě, a zároveň návštěvníkům města představit Petru Kvitovou i ze zatím nepříliš známého úhlu pohledu v podobě jejího dětství a prvních úspěchů na tenisových kurtech,“ řekl starosta Fulneku Petr Ertelt.



Zmínil, že lidé by měli spatřit i některé trofeje úspěšné sportovkyně, ale i předměty spojené s jejím fulneckým dětstvím a tenisovými začátky. „Její životní příběh je příkladem toho, že i dítě z malého města může dokázat velké věci a být vzorem pro mnoho lidí na celé planetě. Věříme, že ze soutěže vyjde návrh, který se bude zamlouvat hlavně samotné Petře. Jsme totiž přesvědčeni, že právě ona by měla být tím člověkem, který rozhodne, jak by měla její síň slávy vypadat,“ nastínil starosta.

Do veřejné soutěže na podobu síně slávy se může přihlásit kdokoliv, město současně oslovilo i osmnáct vysokých škol zaměřených na architekturu, design a sport. Zájemci si mohou vyhrazené prostory v opraveném paláci v centru města prohlédnout.

„Rádi bychom dali prostor mladým jednotlivcům a vysokoškolským týmům. Mělo by jít o interaktivní expozici nejen ve čtyřech sálech paláce, ale také v jeho veřejných prostorách. Zároveň chceme využít i nádvoří Knurrova paláce a rovněž vytvořit kavárnu v designu síně slávy,“ přiblížil fulnecký starosta s tím, že v nabídce nepochybně bude i wimbledonská divácká tradice - jahody se smetanou.

Město by díky tomu mohlo navštívit více tuzemských i zahraničních turistů. Naopak město bude síň stát finanční prostředky, například jen pojištění vystavených trofejí nebude levné.

„Oslovit chceme sponzory a donátory, pídíme se po dotacích. Jsme však přesvědčeni, že jde o dobrou a rozumnou investici do rozvoje města a jeho budoucnosti,“ nastínil starosta. „Rádi bychom do příprav Síně slávy Petry Kvitové zapojili také její realizační tým, stojíme o spolupráci s Českým tenisovým svazem i s velmi aktivním fanklubem tenistky.“