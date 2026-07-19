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Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Darek Štalmach
  9:00
Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot, debatu s ním v dolnovítkovickém Gongu moderoval Libor Bouček.

Stačila zmínka o tom, že Pavel v minulosti odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem, a zaplněným Gongem se rozezněl potlesk.

„Velmi pravděpodobně to, co Petr Macinka nazval extrémní kohabitací, začalo odmítnutím jmenovat Filipa Turka ministrem, nejprve zahraničí a poté…“ řekl Pavel na otázku, kdy se podle něj začaly vyhrocovat vztahy mezi Hradem a současnou vládou.

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Jeho další slova pak na chvíli opět překryl aplaus publika. Pavel se během debaty nevyhýbal ani možnosti dalších sporů s vládou, zdůraznil však, že je nechce měnit v každodenní přestřelku.

„Já rozhodně nechci vést s vládou žádnou žabomyší válku, kde si budeme dělat drobné administrativní naschvály. To rozhodně není můj styl,“ uvedl.

Připustil ale, že některé zákony může vracet. „Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující spíše ke zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mi asi nezbyde než takový zákon vetovat,“ připustil.

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V debatě ale nezůstalo jen u vážné politiky. Smích publika vyvolala například Pavlova odpověď na otázku, jak snáší osobní útoky. „Občas mě tak trochu přepadne lítost, že nejsme v době, kdy muž uražený jiným mužem prostě žádal o satisfakci. A tam by se to vyjasnilo,“ prohlásil prezident.

Právě sociální sítě byly jedním z výrazných témat rozhovoru. Pavel se přimlouval za to, aby na nich lidé vystupovali pod svou skutečnou identitou. Podle něj by se pak většina uživatelů chovala kultivovaněji.„Když se můžeme schovat za anonymitu, můžeme si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny, zbavit se tak nějaké své vnitřní frustrace a poškodit tím mnoho dalších lidí,“ řekl.

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Odlehčenou část debaty přinesla také vzpomínka na nedávné české tenisové wimbledonské finále. Prezident podle svých slov dostal mnoho, často důrazných rad, že u něj nesmí chybět a má okamžitě sednout do letadla.

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„Já jsem tomu pokušení odolal, určitě i zčásti na základě velice racionálních úvah mé ženy,“ poznamenal Pavel.

K roli manželky se vrátil také ve chvíli, kdy se jej Bouček ptal, kdo mu dokáže otevřeně říct, že se mýlí. Pavel uvedl, že mu Eva Pavlová často nastavuje „správné nepokřivené zrcadlo“.

„Ne vždycky mě to potěší, ale musím říct, že mnohokrát má pravdu, protože přece jenom ženy mají instinkt, který nám chlapům dost často chybí,“ dodal.

Bouček v závěru prohlásil, že přijetí v Gongu se podobalo přivítání rockové hvězdy. Pak přišla očekávaná otázka, zda bude Pavel znovu kandidovat na prezidenta.

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„Zatím je opravdu ještě brzy. Jsme téměř rok a půl od příští volby a já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo,“ odpověděl.

Rozhodnutí ale nechce odkládat až do poslední chvíle. „Případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven ve vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano, nebo ne, aby všichni věděli, na čem jsou,“ uzavřel.

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července 2026)
Otevření Hartigovské zahrady. Komorní zahrada je součástí komplexu Jižních zahrad a svou stávající podobu získala v šedesátých letech minulého století. Na snímku první dáma Eva Pavlová. (6. května 2026)
Prezident Petr Pavel mluví v rozhovoru na festivalu Colours of Ostrava. (18 července 2026)
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)
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